'Droomvakantie' werd nachtmerrie voor kickbokser Levi Rigters: 'Dan besef je: hier klopt iets niet'

Kickbokser Levi Rigters voelt zich herboren, nadat hij naar eigen zeggen 'een beetje instortte' na het verlies van zijn vader en de daaropvolgende nederlaag tegen Rico Verhoeven. Rigters zocht naar rust en vond dat in meditatie.

Rigters kreeg eind 2024 wat hij zo graag wilde: een titelgevecht met de absolute koning van het zwaargewicht bij Glory. Maar een week voor de partij overleed zijn vader - en tevens grootste fan - die al drie jaar leed aan maagkanker. Desondanks besloot Rigters toch de ring in te stappen, een keuze waar hij nog steeds achter staat. Dat vertelt hij in een openhartig interview met het Algemeen Dagblad.

De vader van Rigters heeft altijd gezegd dat hij tegen Verhoeven moest vechten, ook als hij zou overlijden. "Hij leefde heel erg mee met mijn carrière. Die partij tegen Rico was voor hem iets groots. Daar had hij heel graag bij willen zijn", verzekert Rigters.

Niet genieten op 'droomvakantie'

Rigters kwam op met het nummer Kleine Jongen van André Hazes, wat zorgde voor een kippenvelmoment in Arnhem. In het titelgevecht was het enorm spannend en wankelde titelhouder Verhoeven, maar Rigters kon het laatste zetje niet geven. "Ik was lamgeslagen", erkent hij. Na de nederlaag was hij fysiek en mentaal op, juist in de week dat hij zijn vader moest begraven.

"Toen dat allemaal voorbij was, stortte ik wel een beetje in. Ineens was er stilte, ineens kon alles landen", vertelt hij. Op vakantie in Zuid-Afrika kwam de klap. "Mooi huisje, lekker strand, op safari, spelen met de kids: een droomvakantie op een ideale locatie, maar ik kon er gewoon niet van genieten", treurt Rigters. "Ik was leeg, ik was op, ik was mezelf niet. Ik had niet eens energie om te spelen met mijn kinderen. Dan besef je: hier klopt iets niet."

Meditatie

De boomlange kickbokser ging in retraite om tot rust te komen. Maar nadat hij terugkwam van vakantie en de hectiek van het dagelijks leven weer toenam, was hij terug bij af. Dus nam Rigters een ingrijpende beslissing: hij sloot zichzelf tien dagen op in een klooster in Almere, onder een streng regime zónder telefoon.

Dankzij meditatie kwam Rigters tot rust en kreeg hij controle over zijn gedachten en gevoelens. "Dit maakt mij een betere vader, een betere partner en een beter mens", is hij vastberaden. Ook verwacht hij een betere vechter te zijn geworden. Het doel blijft na zijn 'reset' hetzelfde: "Ik wil nog steeds wereldkampioen worden, dat zit nog steeds in mijn achterhoofd."