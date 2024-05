Emotionele Oleksandr Usyk meteen naar het ziekenhuis na gewonnen gevecht tegen Tyson Fury

Oleksandr Usyk won het veelbesproken gevecht van Tyson Fury, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. Hij moest kort na het duel in Saoedi-Arabië naar het ziekenhuis vanwege een mogelijk gebroken kaak.

Na een forse klap van Fury, die wel aanschoof voor het perspraatje, had Usyk last van zijn kaak. Gevreesd wordt dat hij die gebroken heeft. De 37-jarige onbetwiste wereldkampioen moest daarom na het gevecht meteen naar het ziekenhuis voor een controle, zo liet promotor Frank Warren weten aan de aanwezige media.

Usyk sprak het publiek wel kort toe binnen de boksring na het duel, nadat hij nipt was uitgeroepen tot de winnaar. Hij refereerde naar zijn thuisland Oekraïne, dat in oorlog is met Rusland en bedankte in tranen en vol emotie zijn naasten. "Ik wil mijn team heel erg bedanken. Het is een geweldige kans voor mijn familie, voor mij en voor mijn land. Het is een geweldige dag." Ook schreeuwde hij de kreet Slava Ukraini, wat Glorie aan Oekraïne betekent. Ook dat is uiteraard een referentie naar de oorlog.

Twijfels bij Fury

Hoewel er onderling veel respect was tussen Fury en Usuk, betwijfelde de Brit of Usyk wel de terechte winnaar was. "Ik geloof dat ik dat gevecht heb gewonnen", vertelde Fury kort na de slijtageslag in Saoedi-Arabië. "Hij won een paar van de rondes, maar ik won de meerderheid."

Daar dacht de jury dus anders over, want Usyk kreeg uiteindelijk de overwinning op zijn naam en mag zich de onbetwist wereldkampioen zwaargewicht noemen. "Wat kun je er aan doen, het is een van die gekke beslissingen in het boksen", zo betwist Fury de beslissing.

Rematch in oktober?

Fury gaf meteen aan in oktober opnieuw tegen Usyk te willen vechten. De Oekraïner lijkt daar ook oren naar de hebben. Mogelijk volgt er dus dit jaar nog een nieuw duel tussen de twee vechtersbazen.