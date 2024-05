Tyson Fury wijst oorlog in Oekraïne aan als reden van verlies tegen Oleksandr Usyk: 'Mensen kiezen zijn kant'

Tyson Fury verloor in de nacht van zaterdag op zondag na een zinderende vechtpartij voor het eerst in zijn carrière. Hij werd na twaalf loodzware rondes verslagen voor de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk na besluit van de jury. Volgens de Brit is Usyk niet als winnaar gekozen vanwege het gevecht, maar omdat zijn land in oorlog is met Rusland.

"Ik geloof dat ik dat gevecht heb gewonnen", vertelt Fury kort na de slijtageslag in Saoedi-Arabië. "Hij won een paar van de rondes, maar ik won de meerderheid." Daar dacht de jury dus anders over, want Usyk kreeg uiteindelijk de overwinning op zijn naam en mag zich de onbetwist wereldkampioen zwaargewicht noemen. "Wat kun je er aan doen, het is een van die gekke beslissingen in het boksen", zo betwist Fury de beslissing.

Tyson Fury used the Ukrainian War to say he was robbed. Insane cope #FuryUsyk pic.twitter.com/7O9jqd9mOZ — Anthony (@anthonycough1an) May 18, 2024

Fury denkt dat de oorlog in Oekraïne, het thuisland van Usyk, te maken heeft met het besluit van de jury. "Zijn land is in oorlog, dus mensen kiezen de kant van een land in oorlog. Maar vergis je niet. Ik denk dat ik het gevecht heb gewonnen." Later komt hij nog even met wat complimenten gericht aan zijn tegenstander. "We hebben allebei goed gevochten, het was het beste wat we konden doen."

Usyk heeft nu de wereldtitel zwaargewicht op zak bij alle bonden: WBC, WBA, IBF en WBO. De laatste die dat flikte was Lennox Lewis in 2000. Hij heeft in Usyk nu een opvolger als undisputed kampioen. Fury heeft een clausule voor een rematch en als het aan beide vechter ligt, komt dat gevecht er ook. Fury, die het dus niet eens was met het besluit van de jury, vroeg meteen om een nieuw duel in oktober van dit jaar. "Ja, natuurlijk. Ik ben klaar voor de herkansing."

