Fans van Glory waren vol ongeloof toen publiekslieveling Bahram Rajabzadeh na zijn verloren titelgevecht tegen Tarik Khbabez plots zijn vechtpensioen aankondigde. De teleurgestelde fans kunnen echter opgelucht ademhalen. Dinsdag liet de manager van de kickerbokser uit Azerbeidzjan weten dat hij zijn keutel intrekt en tóch doorgaat.

Afgelopen zaterdag vond Glory 104 plaats in Ahoy Rotterdam. Het toetje van de avond was een gevecht voor de wereldtitel lichtzwaargewicht tussen Rajabzadeh en Khbabez. De belt ging na vijf rondes uiteindelijk naar de 33-jarige Khbabez. De Nederlandse Marokkaan werd door de meerderheid van de jury verkozen als wereldkampioen.

'Ik trek mijn handschoenen uit'

Na zijn verlies deed Rajabzadeh in the heat of the moment een schokkende onthulling. "Het is de tweede keer dat ik dacht dat ik gewonnen had en het niet zo was. Dat was eerder zo tegen Levi Rigters en nu weer. Ik stop met kickboksen, ik trek mijn handschoenen uit'', dat waren de laatste woorden voordat Rajabzadeh de ring verliet.

'Puur uit emotie'

Drie dagen na het verloren gevecht en de schokkende aankondiging kwam de manager van Rajabzadeh, Andrey Busygjn, met een statement. Aan Champs_Talk meldt hij het volgende. "Bahram is een emotionele jongen en wat hij zei over zijn pensioen kwam puur uit emotie. Hij was nooit op de hoogte van het feit hij achter stond tijdens het gevecht. Zijn corner vertelde dit hem niet, daarom kwam het resultaat voor hem als een shock en reageerde hij zo."

Zijn manager verklaart dat een pensioen niet de juiste stap is voor hem. "Dit was zijn eerste kans voor een wereldtitel. Je verliest, je leert ervan en je verbetert. Dat is de sport. Waarom zou je dan nu stoppen en jezelf de kans ontnemen om opnieuw voor de belt te gaan."

'99 procent ja-knikkers'

Verder is Busygjn kritisch op de houding van Rajabzadeh. "De Bahram die we afgelopen weekend zagen was een compleet ander persoon dan degende die Luis Tavares knock-out sloeg in 2023. Toen had hij nog de honger en de focus, nu geniet hij van een celebrity-status en lijdt hij onder alle afleidingen die daar bij horen. 99 procent van de mensen om hem heen zijn ja-knikkers en vertellen hem wat hij wilt horen. Ik ben de één procent die hem vertelt wat moet gebeuren."

Kersverse vader

Rajabzadeh werd een paar weken voor het titelgevecht voor het eerst vader. Het was dan voor veel fans ook logisch dat de vechter een stapje terug nam. Zijn manager meldde dat Rajabzadeh blij was met de komst van zijn dochter, maar eindigt met een waarschuwing aan zijn concurrenten. "Ik geloof erin dat hij terugkomt.''