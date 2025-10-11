Glory-publieksfavoriet Bahram Rajabzadeh heeft bekendgemaakt te zullen stoppen met kickboksen. De Azerbeidzjaanse vechter verloor zaterdagavond het titelgevecht in de lightheavyweight divisie van Tarik Khbabez bij Glory 104. "Ik trek mijn handschoenen uit", zei Rajabzadeh na de nederlaag.

Rajabzadeh wist Khbabez in de eerste ronde van het titelgevecht nog te verrassen met een rake jab op zijn gezicht, waarna de Marokkaan naar het canvas ging en acht tellen opgelegd kreeg. Khbabez herstelde zich echter snel en vocht zich uitstekend terug, waardoor hij na vijf rondes alsnog genoeg punten had verzameld om te winnen van de Azerbeidzjaanse publieksfavoriet.

'Ik trek mijn handschoenen uit'

Na de spectaculaire partij kreeg Rajabzadeh de kans om nog wat te zeggen in de ring en hij was het duidelijk niet eens met de uitslag. "Het is de tweede keer dat ik dacht ik gewonnen had en het niet zo was. Dat was eerder zo tegen Levi Rigters en nu weer", vertelde de kickbokser, die daarna ook nog met opvallend nieuws op de proppen kwam.

"Ik stop met kickboksen, ik trek mijn handschoenen uit", waren de woorden van de populaire kickbokser die daarmee voor grote teleurstelling bij zijn fanatieke fans in de RTM Stage in Ahoy zorgde. Khbabez ging na de uitspraak van Rajabzadeh nog het gesprek aan met zijn tegenstander.

De publieksfavoriet werd onlangs voor het eerst vader en lijkt zich nu te willen focussen op het vaderschap. Toch houdt een aantal fans de hoop dat Rajabzadeh zich nog bedenkt. "Ik geloof het niet. Hij is gewoon teleurgesteld", klonk een supporter in de zaal.

Spektakel tijdens Glory 104

Naast de opmerkelijke aankondiging van Rajabzadeh, zorgde Glory 104 voor meer verrassingen. Levi Rigters verloor van Fransman Sofian Laïdouni, waardoor zijn gewilde herkansing tegen Rico Verhoeven voorlopig ver uit het zicht is. Ook zorgde Iliass Hammouche voor veel verbazing nadat hij een knockdown opgelegd kreeg van de scheidsrechter tijdens zijn gevecht tegen Sergej Braun. Laatstgenoemde deelde een spinning back fist uit, waarna Hammouche naar het canvas ging en de scheidsrechter hem acht tellen gaf.

Hammouche was het duidelijk niet eens met die beslissing en ging compleet door het lint tegen de scheidsrechter, die stoïcijns doorging met tellen. Het gevecht werd tijdelijk stilgelegd, maar Hammouche was niet meer voor rede vatbaar, waarna hij werd gediskwalificeerd en Braun automatisch won.

Titelgevecht tegen Rico Verhoeven

Glory-insider en host van de podcast Vechtersbazen Dennis Kornman dacht voor aanvang van het titelgevecht al aan een mogelijk titelgevecht tussen Rajabzadeh en Verhoeven in het zwaargewicht.

"Dat hij nu in een andere gewichtsklasse zit, maakt niet uit. Bahram tegen Rico zou een gevecht zijn van champion tegen champion. Dat is het gevecht wat mensen willen zien en daarmee verkoop je het Gelredome uit", zei hij tegen het AD.