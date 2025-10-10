Bahram Rajabzadeh vecht zaterdagavond tijdens Glory 104 tegen Tarik Khbabez voor de wereldtitel lichtzwaargewicht. Een aantal weken voor het belangrijke gevecht werd de 34-jarige kickbokser uit Azerbeidzjan voor de eerste keer vader. In gesprek met Sportnieuw.nl vertelt Rajabzadeh wat dit voor zijn titelgevecht betekent.

Rajabzadeh en zijn vrouw Nehir, die ook op professioneel niveau kickbokst, zijn de kersverse ouders van hun dochtertje Asena. "Ik ben gelukkig", vertelt Rajabzadeh. "Mijn dochter is helemaal gezond. Ze is alleen maar aan het lachen en aan het eten."

'Ik zal iets meer opletten'

De geboorte van zijn dochter zet Rajabzadeh wel aan het denken. De kickbokser staat bekend als straatvechter en zijn acties zijn regelmatig op het randje. "Natuurlijk omdat ik net vader ben geworden, denk ik dat ik iets meer zal opletten", verklaart Rajabzadeh openhartig. Toch komt de 34-jarige vechter met een geruststellende boodschap aan zijn vele fans. "Maar ik ben wie ik ben en zal altijd de strijd aangaan."

'Het gaat daar helemaal los'

Het land waar Rajabzadeh vandaan komt, Azerbeidzjan, is dit weekend helemaal in de ban van het gevecht om de wereldtitel. "Kickboksen was al populair in Azerbeidzjan, maar dankzij mij is het nog populairder geworden. Ik heb berichten gehoord dat mensen massaal bij elkaar komen om het titelgevecht te kijken", zo verklaart hij tegenover Sportnieuws.nl. Volgens Rajabzadeh gaat in zijn land het dak eraf als hij de belt verovert. "Als ik win, gaat het daar helemaal los."

'Surprise'

Het strijdplan van Rajabzadeh is simpel. "Ik ga voor een knock-out in de eerste ronde, als dat niet lukt een knock-out in de tweede ronde, als dat niet lukt een knock-out in de derde ronde, als dat niet lukt een knock-out in de vierde ronde en als dat niet lukt een knock-out in de vijfde ronde."

Mocht de man uit Azerbeidzjan van Khbabez winnen, dan weet Rajabzadeh al hoe hij het gaat vieren. "Ik ga dan met de belt slapen. De klassieke Instagramfoto maken. Dat lijkt mij leuk." Rajabzadeh hint tijdens de persconferentie ook op een gevecht met Rico Verhoeven bij een overwinning. Toch wil de Golden Wolf nog niks prijsgeven. "Het heet een surprise en als je die verklapt is het geen verrassing meer."

Glory 104

Het titelgevecht tussen Rajabzadeh en Khbabez moet het absolute hoogtepunt worden van Glory 104 in Ahoy Rotterdam. Naast hen komt ook Levi Rigters weer in actie. Hij neemt het in de halve finale van het Last Heavyweight Standing-toernooi op tegen de Rus Asadulla Nasipov.