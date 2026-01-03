Topbokser Anthony Joshua was eind 2025 betrokken bij een dodelijk ongeluk in Nigeria, het West-Afrikaanse land waarin de Engelsman zijn wortels heeft. Inmiddels is hij terug in Groot-Brittannië voor een inktzwarte dag.

Joshua is teruggevlogen na het dramatische incident waarbij twee van zijn vrienden om het leven kwamen. De 36-jarige voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten zat op de achterbank van de auto die met grote snelheid op een stilstaande vrachtwagen botste.

Zijn vrienden Sina Ghami en Latif Ayodele overleefden de zware crash niet. De twee waren persoonlijke trainers van de bokser. Hun begrafenissen zijn zondag in Londen. Joshua raakte lichtgewond en bracht een nacht door in het ziekenhuis. De bokser was in Nigeria op bezoek bij familie na zijn recente overwinning op YouTuber Jake Paul in Miami.

Chauffeur

De chauffeur van Anthony Joshua is aangeklaagd na het ongeluk. Volgens media wordt de 46-jarige Adeniyi Mobolaji Kayode beschuldigd van het veroorzaken van een dodelijk ongeval door gevaarlijk rijden. De man is ook aangeklaagd voor rijden zonder geldig rijbewijs. Hij moet op 20 januari voor de rechter verschijnen.

Ziekenhuis

Joshua is op 31 december 2026 ontslagen uit het ziekenhuis in Nigeria. De olympisch kampioen van 2012 was daar opgenomen na het ongeluk. Hoewel de 36-jarige Joshua medisch gezien fit genoeg was bevonden om thuis verder te herstellen, was hij volgens een verklaring van de autoriteiten in de staten Ogun en Lagos "zwaarmoedig en vol emoties" door het verlies van zijn teamleden.

Joshua zelf zat op de achterbank en liep lichte verwondingen op. De Nigeriaanse politie onderzoekt nog of overmatige snelheid van de SUV de oorzaak van de botsing was. De bokser, die onlangs nog won van Jake Paul, heeft nauwe familiebanden in Nigeria en was in het land voor een vakantie.

Jake Paul

Paul, de verloofde van de Nederlansde schaatstopper Jutta Leerdam, heeft op X een berichtje gewijd aan de situatie. "Het leven is veel belangrijker dan boksen", aldus de Amerikaan. "Ik bid voor de verloren levens, AJ en anderen die de gevolgen ondervinden van het noodlottige ongeluk van vandaag."