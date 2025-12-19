Meerdere kickboksers keerden Glory dit jaar de rug toe om hun geluk in een andere vechtsport te beproeven. Volgens ceo Marshall Zelaznik is de organisatie daar niet rouwig om en geldt er een heldere lijn: wie meer eist dan hij waard is, past simpelweg niet meer binnen Glory, vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Het leek dit najaar even alle hens aan dek bij Glory. De ene na de andere kickbokser verdween van het toneel. Voormalig wereldkampioen Donegi Abena vertrok, net als zesvoudig titelhouder Tyjani Beztati en Mohamed Touchassie. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte ook uithangbord Rico Verhoeven onlangs bekend na ruim tien jaar zijn wereldtitel vacant te stellen en zijn carrière elders voort te zetten.

Daar bleef het niet bij. Vorige week kwam daar nog een harde klap bovenop, toen zwaargewicht Jamal Ben Saddik in België werd veroordeeld tot vier jaar cel wegens betrokkenheid bij een ontvoering. Of de inmiddels 35-jarige kickbokser ooit nog terugkeert bij Glory, is hoogst onzeker.

Nieuwe sterren

Toch is er bij de organisatie geen paniek. Zelaznik erkent dat het vertrek van deze grote namen impact heeft, maar ziet vooral kansen. "Er bestaat geen twijfel over dat zij een enorme fanbase hebben. Wanneer Rico of Jamal vocht, was er altijd veel interesse van fans", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Volgens Zelaznik hoeft Glory zich echter geen zorgen te maken over de toekomst. "Kickboksen zal altijd populair blijven, daar ben ik van overtuigd. Het is aan ons om daarvoor te zorgen. En dat betekent: nieuwe sterren creëren."

Dynamischer en spannender

Sterker nog, het afscheid van Verhoeven zorgt volgens de Amerikaan juist voor nieuwe energie binnen de organisatie. "Vooral bij de zwaargewichten. Rico vocht meestal twee keer per jaar om zijn titel te verdedigen. Nu ontstaat er ruimte om vaker om de wereldtitel te vechten. Dat maakt de divisie dynamischer en spannender. Natuurlijk is het niet makkelijk om grote sterren te vervangen, maar dat is ons werk."

'Voor ons ben je geen twee euro waard'

Ook over het recente vertrek van andere kickboksers - onder wie Abena en Beztati - ligt Zelaznik niet wakker. De Glory-baas begrijpt dat vechters hun blik verleggen naar boksen of MMA, maar benadrukt dat de organisatie duidelijke keuzes maakt.

"Wij willen de vechters waarvan wij denken dat ze belangrijk voor ons zijn graag behouden, en dat kunnen we ook", legt hij uit. "Bieden wij één euro en vraagt iemand er twee, dan zeggen wij: nee, voor ons ben je geen twee euro waard. Krijg je dat elders wél, dan is het prima voor ons dat je vertrekt."

Financiële gevolgen

Een mogelijke terugval in kaartverkoop door het wegvallen van grote sterren baart Zelaznik geen zorgen. Volgens de Glory-ceo blijven de verhoudingen simpelweg in balans. "Bij grote events met zo’n 30.000 toeschouwers liggen de kosten automatisch hoger", legt hij uit. "Je betaalt meer aan kickboksers, hebt extra beveiliging nodig en huurt grotere locaties."

Juist dat maakt zulke avonden risicovoller, stelt Zelaznik. "Je weet vooraf nooit zeker of je genoeg tickets en pay-per-views verkoopt. Bij kleinschaligere evenementen is dat risico veel beter te beheersen. Die zijn simpelweg makkelijker te managen."