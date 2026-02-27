Rico Verhoeven maakte eind 2025 bekend dat hij stopt bij Glory, maar een nieuwe uitdaging in de vechtsport heeft hij nog altijd niet gevonden. Het zwaargewicht vraagt nu zijn fans om hulp. Moet hij gaan voor een carrière in MMA of voor boksen?

Verhoeven vertelde in november 2025 dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en hij leverde zijn titel in bij Glory. Tijdens het laatste heavyweighttoernooi werd die kampioensriem overgenomen door Mory Kromah, maar over Verhoeven is nog altijd niets bekend. Naast zijn vechtcarrière is hij ook bezig met zijn bedrijven en zijn acteercarrière, maar volgens het zwaargewicht komt er nog wel een nieuwe loopbaan in het vechten aan. Onlangs kreeg Verhoeven ook een forse klap te verwerken met het overlijden van zijn moeder.

MMA of boksen?

Voor Verhoeven lijken er op dit moment slechts twee opties. Een contract bij MMA-organisatie UFC of het najagen van grote boksgevechten. Met beide opties flirtte de Brabander al. Zo bevestigde zijn management al eens dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met de UFC en in Amerikaanse media werd zelfs gezegd dat een partij met Verhoeven al is aangeboden bij meerdere zwaargewichten. Tot nu toe is er echter nog geen akkoord over een contract bij de UFC en bij de Amerikaanse vechtsportorganisatie leeft het idee dat dit ook niet meer gaat lukken.

Daardoor ligt een carrière in het boksen nu voor de hand. Daar hoeft een vechter niet onder contract te staan, maar kan een atleet simpelweg een contract per gevecht tekenen. Dit lijkt voor Verhoeven een interessante optie met alle andere zaken waar hij naast het vechten mee bezig is. Er werd eerder al gesproken over een partij met Anthony Joshua, maar door zijn ongeluk stapt hij voorlopig weg van de bokssport. Een andere optie zou Francis Ngannou kunnen zijn. Verhoeven gaf al meermaals aan dat hij een gevecht met de oud-UFC-kampioen uit Kameroen wel ziet zitten.

Vraag aan zijn fans

Toch vraagt Verhoeven echter zijn fans om hulp. In een poll op zijn Instagram vraagt de vechter of hij moet doorgaan in MMA of in boksen. Het antwoord van zijn volgers is duidelijk: Verhoeven moet door in MMA. Bij de poll zet de Nederlander ook een video, waarop hij in MMA aan het trainen is. Voor het definitieve antwoord zullen we echter moeten wachten op een aankondiging van Verhoeven zelf.