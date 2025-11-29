Gradus Kraus (24) is Europees kampioen boksen bij de bond IBF. In sportcentrum Wilgenring te Rotterdam deelde hij een knock out uit aan de 33-jarige Duitser Rostam Ibrahim.

Het gevecht was na twee ronden klaar, terwijl er maximaal tien ronden konden komen. Kraus heeft nu al zijn negen profgevechten gewonnen.

De zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is een ware knock-outmachine, want bij zeven van zijn vorige acht bouts won hij ook met een KO. Ibrahim ging in de tweede ronde eerst neer en kreeg acht tellen. Daarna bleek de Duitser geen partij meer voor Kraus.

Snelle opmars Gradus Kraus

In oktober 2024 vocht Kraus voor het eerste keer een profpartij. In razend tempo stijgt hij naar de top. Naar verwachting komt hij na vanavond in de top 20 van de IBF-ranking. Als hij blijft stijgen, komt een mondiaal titelgevecht in zicht.

KNOCKOUT OF THE YEAR 🤯



GRADUS KRAUS!!! pic.twitter.com/xXs3SY0KzK — GBM Sports (@gbm_sports) November 29, 2025

Dochter Giana

Kraus en zijn team snappen ook heel goed dat het publiek behoefte heeft aan karakters en show. En er hangt genoeg glamour en sensatie rond Kraus. Zo komt hij steevast op met zijn nu vierjarige dochter Giana. Ze studeren voor elke partij een ander dansje in.

"Ik hoop dat jullie hebben genoten en hopelijk zien jullie me snel terug", zei de winnaar in de ring. "Er gaan mooie dingen aankomen, dus houd me in de gaten." Vader Albert Kraus voegde toe: "Ik denk dat jullie ook wel geloven dat we iemand hebben in Nederland die in de top van de wereld kan meekomen. Ik hoop dat we volgend jaar de kans krijgen op een wereldtitel."

THE MOST EPIC RINGWALK TO DATE🔥 pic.twitter.com/ocOioSrJKI — GBM Sports (@gbm_sports) November 29, 2025

Hughie Fury

Eerder op de avond waren er andere gevechten in de schaduw van Kraus en Ibrahim. De Britse zwaargewichten Hughie Fury en Michael Webster stonden tegenover elkaar in de ring. Fury, een neef van de voormalig Engelse wereldkampioen zwaargewicht Tyson Fury, won met gemak.

