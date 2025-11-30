Bokser Gradus Kraus kroonde zich zaterdagavond in Rotterdam tot Europees kampioen en keek na afloop zichtbaar ontspannen terug op zijn overwinning. De 24-jarige Nederlander vertelde hoe hij Rostam Ibrahim in twee ronden uitschakelde, sprak over het advies dat hem ooit richting het boksen duwde en lichtte tegenover Sportnieuws.nl toe welke rol zijn vader Albert speelt als trainer én als ouder tijdens dit soort gevechten.

De partij tegen Ibrahim verliep vanaf het begin in het tempo van Kraus zelf. Hij zette direct druk, hield de Duitser continu in de verdediging en prikte meerdere keren raak met zuivere rechterstoten. Halverwege de tweede ronde sloeg hij Ibrahim naar het canvas voor acht tellen. Hoewel de Duitser nog overeind kwam, was het verschil duidelijk: Kraus verhoogde het tempo, vond opnieuw de opening en maakte het even later overtuigend af met een sensationele knock-out.

Kraus kon zijn tevredenheid nauwelijks verbergen. Gevraagd hoe het voelt om kampioen te zijn, antwoordde hij zonder twijfel: "Ja goed, zeker. Mijn eerste Europese titel in Nederland, kan bijna niet beter." Het werd een avond om nooit meer te vergeten: een uitverkochte hal, zijn familie langs de ring en een overtuigende titel die precies liet zien waar hij de afgelopen maanden naartoe had gewerkt.

Het advies dat zijn carrière veranderde

Kraus groeide op in een kickbokswereld, wat niet verrassend is met een vader als Albert Kraus, de allereerste K-1 World MAX-kampioen. Toch kwam het beslissende duwtje richting boksen uit zijn directe omgeving.

"Papa moest het ook hebben van zijn boksen", blikt Gradus terug op zijn eerste stappen in de vechtsport. "Pieter zag een wereldkampioen en zei: 'gooi je scheenbeschermers aan de kant, ga boksen'. En als die twee het zeggen, dan hoef ik niet te twijfelen en ga ik dat gewoon doen. En we zijn aardig goed op weg."

Samen naar de top

Tijdens het gevecht was de stem van zijn vader duidelijk hoorbaar. Albert riep van alles vanaf de zijkant en Gradus reageerde er ondanks alle hectiek meteen op. "We trainen dag in dag uit met elkaar. Het is mijn vader, het is mijn coach, we trainen iedere dag samen. Dus hij zegt iets en ik doe het, en het werkte", vertelt Kraus.

Met zijn Europese titel staat Kraus nu in de mondiale top-15. En de logische vraag is hoe snel de wereldtitel zich gaat aandienen. "Dat gaan we misschien heel snel horen", zegt hij veelzeggend. "Nu komt dadelijk kerst eraan, nieuwjaar natuurlijk en volgend jaar komen er hele mooie dingen aan. En als we iets horen zullen we het allemaal snel zien."

Een nieuwe impuls voor het Nederlandse boksen

De opmars van Kraus kan volgens hemzelf ook breder doorwerken. "Ik hoop gewoon dat ik Nederland heel goed op de kaart kan zetten en dat er heel veel jongens gaan boksen", klinkt het hoopvol. "Ook jongens die nu al boksen, ik hoop dat ze ook heel ver gaan komen. Dat Nederland echt een boksland wordt zoals bijvoorbeeld Engeland."

Tot die tijd is het nu zaak om dit hoogtepunt te vieren. Hoe Kraus dat doet? "Natuurlijk met mijn familie", stelt hij. Geen poespas, maar alweer snel de blik op zijn volgende doel nu de Europese titel binnen is.

Reageer en praat mee!