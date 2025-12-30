Topbokser Anthony Joshua raakte maandag betrokken bij een ernstig auto-ongeluk in Nigeria. Een dag later werden nieuwe details bekend over de toedracht van het ongeval en de slachtoffers. Twee goede vrienden van de Brit zijn overleden.

Het gaat om Latif Ayodele, een oud-voetballer die later zijn passie vond in fitness, en Sina Ghami, die jarenlang coach was van Joshua voor kracht- en conditietraining. Het ongeluk vond maandagmiddag plaats nabij Samagu in Nigeria. Ze botsten op hoge snelheid met een Lexus SUV tegen een stilstaande vrachtwagen. Dat gebeurde op de beruchte en gevaarlijke snelweg tussen Lagos en Ibadan.

Joshua was sinds zondag in Nigeria om daar een week vakantie te vieren. Hij zat achterin de auto toen die op de vrachtwagen botste. Er waren vijf inzittenden volgens The Sun. De wagen werd bestuurd door een lokale chaffeur die was ingehuurd. Twee passagiers kwamen er zonder verwondingen vanaf. Joshua moest zelf naar het ziekenhuis. De lokale politie zei eerder dat de bokser 'kleine verwondingen' heeft maar verder 'oké is'.

Verdrietig statement

De zwaargewichtkampioen gaf via een woordvoerder een statement over het incident. Daarin werd bevestigd dat hij betrokken was bij het verkeersongeluk. "Met groot verdriet is bevestigd dat twee goede vrienden en teamleden, Sina Ghami en Latif Ayodele, op tragische wijze zijn omgekomen."

Ook werd er meer duidelijkheid gegeven over de verwondingen van Joshua. "Anthony heeft letsel opgelopen en moest in het ziekenhuis behandeld worden. Zijn situatie is stabiel, maar hij moet daar blijven ter observatie."

"Ons diepste medeleven en gebeden gaan uit naar de families en vrienden van alle betrokkenen. We vragen om hun privacy te respecteren in deze ongelooflijk moeilijke tijd", klinkt de verklaring.

Jake Paul

Joshua nam het eerder deze maand nog op tegen Jake Paul in een veelbesproken boksgevecht. Hij won met een knock-out van de Amerikaan. De verloofde van de Nederlansde schaatstopper Jutta Leerdam kwam maandag via X met een reactie op de tragedie. "Het leven is veel belangrijker dan boksen", aldus Paul. "Ik bid voor de verloren levens, AJ en anderen die de gevolgen ondervinden van het noodlottige ongeluk van vandaag."