'Gehackte' UFC-sensatie Alex Pereira bijt van zich af: 'Mensen houden ervan om slechte dingen te doen'

Kort na het verlies van zijn wereldtitel leek Alex Pereira op sociale media te speculeren over zijn pensioen. Volgens de Braziliaan zijn die berichten echter niet van hem afkomstig: hij zou zijn gehackt.

De 37-jarige Braziliaan verloor afgelopen maand zijn wereldtitel aan Magomed Ankalaev. Afgelopen woensdag verscheen er een opvallend bericht op X van Pereira, waarin hij leek te speculeren over een UFC-pensioen. Hij schreef "ontmoedigd” te zijn door de UFC, die voor alsnog geen nieuw gevecht heeft ingepland voor de Braziliaan. Bovendien gaf hij aan dat hij 'nadacht over stoppen met vechten'.

'Goede relatie met de UFC'

Maar niet veel later plaatste Pereira een video op X met tekst en uitleg over de tweets. "Ik heb een ton aan berichten gekregen van iedereen die mijn bericht heeft gezien," begint de Braziliaan. "Ik wist er niet eens van af, want ik was gehackt," verklaart de voormalig 'double champ' van Glory vervolgens.

'Weet niet eens wat er aan de hand is'

"Het is een tijd geleden dat ik voor het laatst iets gepost heb," gaat de Braziliaan verder. "Maar ik was gehackt en dat ga ik oplossen, al weet ik geen eens wat er aan de hand is. Ik heb een hele goede band met de UFC, maar mensen houden er gewoon van om slechte dingen te doen. Dat is het."

🚨 Alex Pereira says his X account has been HACKED and his relationship with the UFC is great



“I don’t even know what’s going on. I have a great relationship with the UFC.”



🎥 @AlexPereiraUFC #UFC #MMA pic.twitter.com/eWA7UR5XSP — Championship Rounds (@ChampRDS) May 7, 2025

'Ik was het'

Niet veel later verscheen er een opmerkelijk bericht van Ankalaev op X, aan wie Pereira afgelopen maand zijn titel verloor. "Ik was degene die zijn account gehackt had. Geen zorgen Alex, ik wacht op je," schreef de Rus, maar verwijderde dat later weer en verving het door de tekst: "Het enige wat gehackt was, was Alex's brein. Hij is geen kampioen meer. Ik wacht op je. Geen zorgen", schreef hij uitdagend.

Inmiddels heeft Pereira alle berichten, inclusief de video met uitleg, verwijderd. Zijn laatste bericht dateert nu van 25 april. Onlangs kreeg Tyjani Beztati bij Glory de kans om in Pereira's voetsporen te treden bij Glory door 'double champ' te worden, oftewel: kampioen in twee verschillende gewichtsklassen tegelijkertijd. Echter eindigde het gevecht tegen Chico Kwasi wederom in een gelijkspel.