Jairzinho Rozenstruik heeft zich in de Verenigde Staten flink in de nesten gewerkt. De voormalig UFC-vechter is na een uit de hand gelopen ruzie opgepakt vanwege mishandeling en ontvoering en riskeert een celstraf.

De uit de hand gelopen ruzie vond maandag plaats in de Amerikaanse staat Florida. Het is niet bekend wat er precies gebeurde, maar Rozenstruik wordt verdacht van mishandeling in de huiselijke sfeer en wederrechterlijke vrijheidsberoving. De 37-jarige Surinamer werd opgepakt en vastgezet in Florida en zal voorlopig ook niet vrijkomen. Er is voorlopig nog geen uitspraak gedaan in zijn zaak en de kans is ook klein dat hij op borgtocht vrij kan komen.

Rozenstruik zijn borg is inmiddels al wel betaald, maar de vechter staat nog onder een zogenaamde 'Immigration hold'. Dat betekent dat de immigratieautoriteiten in de Verenigde Staten de vechter nog wel langer vast willen houden. Dit kan omdat Rozenstruik geboren is in Suriname en dus enkel een verblijfsvergunning heeft in Amerika. De aanhouding zou dus ook gevolgen kunnen hebben op zijn verblijfsvergunning in de Verenigde Staten.

Tegenover Surinaamse media vertelt de vriendin van Rozenstruik dat de ruzie plaatsvond met een buurman van het stel. Wat er precies tussen de twee gebeurde is niet bekend, maar de politie moest dus ingrijpen. De vriendin van Rozenstruik was niet betrokken bij het incident.

Rozenstruik was lange tijd een van de beste zwaargewichten in de UFC. Het in Suriname geboren zwaargewicht heeft een grote fanschare in Nederland. Zo werd zijn opkomstnummer bijvoorbeeld gemaakt door de Nederlandse artiest Josylvio. Rozenstruik vocht zes jaar lang in de UFC en versloeg grote namen als Alistair Overeem, Tai Tuivasa en Junior Dos Santos. In 2025 maakte de UFC echter een aparte keuze. Na een verlies tegen de nummer drie van de zwaargewichtrankings, Sergei Pavlovich, werd Rozenstruik plots uit de organisatie gezet.

'Bigi Boy' besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en tekende bij de boksorganisatie Dirty Boxing. Daar werd hij in augustus 2025 de zwaargewichtkampioen, een titel die hij nog altijd op zak heeft.