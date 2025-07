Topvechter Jairzinho Rozenstruik werd begin 2025 ontslagen bij UFC, na zijn verloren wedstrijd tegen Sergei Pavlovich. De Surinamer was totaal verrast door het nieuws dat de samenwerking beëindigd werd. "Vooral omdat er geen waarschuwing of signaal was", vertelt hij.

Acht knock-outs, zes hoofdgevechten en een positieve balans waren niet genoeg voor de UFC om Rozenstruik binnenboord te houden houden. Het zwaargewicht werd eerder dit jaar ontslagen na een op unanieme jurybeslissing verloren gevecht tegen voormalig titelkandidaat en topvechter Sergei Pavlovich in Saoedi-Arabië.

'Ik wist niets'

Het nieuws kwam als een verrassing voor velen, aangezien Rozenstruik (15-6) een lange geschiedenis had bij de UFC en twee overwinningen op rij had geboekt vóór de nederlaag tegen Pavlovich. Rozenstruik zelf was ook verrast. “Het was zeker een verrassing, vooral omdat er geen waarschuwing of signaal was”, vertelde hij aan MMA Junkie.

"Ik kwam thuis na de wedstrijd", ging hij verder. "Ik was uitgeput, want ik denk dat er twaalf of dertien uur tijdsverschil is. Ik sliep en vrienden en familie belden me om te vragen of het waar was. Ik wist niets. Ik belde mijn manager en toen wist ik het. Daarna keek ik in mijn mailbox en zag ik berichten van de UFC."

'Dan moet je me op zijn minst informeren'

"Maar als er geen werk meer voor me is bij de UFC, waarom zou ik dan klagen? Het was een zakelijke relatie", gaat de Surinamer verder. "Als er geen zaken meer met je worden gedaan, denk ik dat je me op zijn minst moet informeren en moet zeggen: 'Dit is het einde voor ons', en dan afscheid nemen."

"Maar zo is het nu eenmaal", concludeert hij. "Ik vind het niet professioneel, maar ik wil er ook niet te veel emoties in stoppen. Ik heb een mooie tijd gehad bij de UFC. De UFC is goed voor me geweest. Ik ben vereerd dat ik deel uitmaak van de geschiedenis die ik daar heb opgebouwd. We gaan verder.”

Na zijn ontslag tekende Rozenstruik bij Mike Perry's Dirty Boxing Championship, waar hij in juni debuteerde met een TKO-overwinning op Viktor Cardoso. Hij keert op 29 augustus terug in Miami voor een gevecht tegen Rob Perez voor de eerste zwaargewicht-titel van de organisatie.

'Waarom niet?'

De Surinaamse vechter is gefocust op zijn prestaties bij Dirty Boxing, maar is zeker nog niet klaar met MMA. Hij verklaarde dat hij zijn MMA-carrière wil voortzetten en sluit zelfs een mogelijke terugkeer naar de UFC niet uit: "Als de UFC mijn professionele vaardigheden weer nodig heeft, waarom niet?", aldus Rozenstruik. "We hebben het hier tenslotte over de beste vechtsportorganisatie die ooit heeft bestaan. Als er interesse is, waarom niet?"