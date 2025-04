'Gewonde' Jamal Ben Saddik overleeft waanzinnig gevecht bij Glory 99

Jamal Ben Saddik heeft gewonnen van Christian Ristea met unanieme jury-beslissing. Tijdens Glory 99 Last Heavyweight Standing namen 32 kickboksers het tegen elkaar op, met als main card het gevecht tussen Ben Saddik en Ristea.

Na de eerste ronde had Ben Saddik al een flinke beenwond. Daarom werd er ook een time-out ingelast in ronde twee. De commentatoren dachten zelfs even dat het bot van de Marokkaan uitstak, maar de witte substantie bleek vaseline waarmee de wond behandeld werd.

Hij herpakte zich wel in de tweede ronde. De derde ronde was Ben Saddik ook dominant. Hij werd daarom door de jury unaniem verkozen tot winnaar.

Hoogtepunten Glory 99 | Sensationele knock-outs zorgen voor spektatel in Ahoy Glory 99 zorgde zaterdagavond voor veel vuurwerk. Jamal Ben Saddik heeft Cristian Ristea verslagen en is door naar de volgende ronde. Bahram Rajabzadeh en Tariq Osaro wonnen beiden op knock-out en ook Nico Horta is overtuigend door. Lees hier alles terug over de afgelopen partijen.

Terugkeer

Onlangs maakte Jamal Ben Saddik na een schorsing zijn comeback bij Glory. Na twee saaie rondes tijdens Glory 98 in februari trapte de Marokkaans-Belgische vechter Uku Jürjendal met een high kick tegen het canvas, waarmee hij op knock-out won. De 2,05 meter lange kickbokser heeft al aangegeven dit jaar nog tegen Rico Verhoeven te willen vechten voor de titel.

Rico Verhoeven rekent keihard af met Jamal Ben Saddik: 'Het verbaast me dat hij überhaupt nog in de ring staat' Waar veel vechtsportliefhebbers blij waren met de terugkomst van Jamal Ben Saddik bij Glory na een schorsing van ruim 2,5 jaar, is aartsrivaal Rico Verhoeven absoluut niet te spreken over zijn terugkeer. Hij noemt de keuze van Glory om hem een nieuwe kans te geven dan ook 'verbazingwekkend', zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Hij had aan Ristea een geduchte tegenstander. De Roemeen heeft een imposant voorkomen en een lange geschiedenis aan gevechten, maar kwam bij Glory tot nu toe slechts eenmaal in actie: tijdens het heavyweight-toernooi in 2023, waar hij verloor van Nikola Filipovic.

Last Heavyweight Standing

Het was het grootste Glory-evenement ooit zaterdagavond, bomvol gevechten. Van de 32 deelnemers vanavond gaan er zestien door naar de vechtavond in juni. Daar worden vier groepen van vier vechters gemaakt. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de finale-avond in december.

Prijzengeld Glory Last Heavyweight Standing | Zwaargewichten strijden om dikke vette bonus Het is tijd voor Glory Last Heavyweight Standing. Zaterdagavond begint in Rotterdam Ahoy het zwaargewichttoernooi, dat wordt uitgesmeerd over vijf avonden. De vechters strijden niet alleen om de titel, maar ook nog om een heerlijke bonus.

Voor de afvallers is er nog een herkansing, in de tweede fase. In augustus nemen 24 vechters het in een onderling duel tegen elkaar op. Twaalf winnaars gaan door naar de kwalificatieronde in oktober, waar drie groepen van vier worden gemaakt. De drie knokkers die hun groep winnen, voegen zich bij de vier eerder geplaatste spelers in december. Een wildcard maakt het achtmanstoernooi compleet.