Prijzengeld Glory Last Heavyweight Standing | Zwaargewichten strijden om dikke vette bonus

Het is tijd voor Glory Last Heavyweight Standing. Zaterdagavond begint in Rotterdam Ahoy het zwaargewichttoernooi, dat wordt uitgesmeerd over vijf avonden. De vechters strijden niet alleen om de titel, maar ook nog om een heerlijke bonus.

Met onder anderen Jamal Ben Saddik, Bahram Rajabzadeh, Tariq Osaro en Nabil Khachab belooft het een spectaculaire avond te worden in Rotterdam. De grote afwezige is (vooralsnog) wereldkampioen Rico Verhoeven, die geen trek lijkt te hebben in het prestigieuze toernooi. Zijn collega's hebben daar een duidelijke mening over:

Kickboksers keren zich massaal tegen Rico Verhoeven: 'Had nooit mogen gebeuren' Rico Verhoeven is zaterdag de grote afwezige tijdens het prestigieuze Glory-toernooi 'Last Heavyweight Standing', waarin 32 zwaargewichten het tegen elkaar opnemen. Het feit dat de wereldkampioen niet deelneemt, maar in juni wel voor zijn titel vecht, valt bij verschillende deelnemers verkeerd, zo laten zij weten aan Sportnieuws.nl.

Zo werkt de Glory Last Heavyweight Standing

Van de 32 deelnemers vanavond gaan er zestien door naar de vechtavond in juni. Daar worden vier groepen van vier vechters gemaakt. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de finale-avond in december.

TV-gids: zo kijk je live naar Glory 99, met veelbesproken kickbokser Jamal Ben Saddik Het is zaterdag tijd voor Glory 99, met toppers al Jamal Ben Saddik, Tariq Osaro en Benjamin Adegbuyi. Lees hier op welke streamingsdienst je gratis en live kijkt naar de gevechten in Ahoy Rotterdam. En nee, het is géén Videoland meer.

Voor de afvallers is er nog een herkansing, in de tweede fase. In augustus nemen 24 vechters het in een onderling duel tegen elkaar op. Twaalf winnaars gaan door naar de kwalificatieronde in oktober, waar drie groepen van vier worden gemaakt. De drie knokkers die hun groep winnen, voegen zich bij de vier eerder geplaatste spelers in december. Een wildcard maakt het achtmanstoernooi compleet.

Prijzengeld Last Heavyweight Standing

Er zijn geen exacte bedragen te vinden die de 32 vechters verdienen. Wel maakte Glory in februari in samenwerking met RB Dubai een zogenoemde bonus pool bekend van 555.000 dollar. Kickboksers worden beloond voor hun prestaties in de ring, zoals 'indrukwekkende knock-outs en finishes', schrijft Glory. Ook is er een bonus voor degene die ongeslagen blijft.

Last Heavyweight Standing: lees hier alles wat je moet weten over het grootste Glory-evenement van het jaar De eerste ronde van Last Heavyweight Standing op zaterdag 5 april is meteen het grootste vechtsportevenement van het jaar in Nederland. 32 zwaargewichten (of bijna zwaargewichten) van Glory zullen de strijd met elkaar aangaan om uit te maken wie er door mogen naar de volgende ronde. Lees hier alles wat je moet weten om de spannende partijen te volgen.

"We zijn verheugd dat RD Dubai met ons samenwerkt, voor wat een monumentaal jaar voor GLORY zal worden," ze CEOi Marshall Zelaznik. "Met de lancering van het 'Last Heavyweight Standing'-toernooi en partners als RD Dubai die vechters ondersteunen met de nieuwe finishbonus, zijn we klaar voor ons grootste jaar ooit."

Belangrijke data Last Heavyweight Standing

Fase 1

5 april - 32 gevechten: zestien winnaars plaatsen zich voor toernooi 2

Juni - toernooi 2 met zestien kickboksers: vier winnaars plaatsen zich voor finaletoernooi



Fase 2

Augustus - toernooi 3 met 24 kickboksers: winnaars plaatsen zich voor toernooi 4

Oktober - toernooi 4 met twaalf kickboksers: drie winnaars plaatsen zich voor finaletoernooi



Fase 3

December - eindtoernooi met zeven groepswinnaars en wildcard