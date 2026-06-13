Mohamed Touchassie vocht zich zaterdagavond met twee spectaculaire zeges naar de finale van Glory Collision 9. Na zijn kwartfinale in de lichtzwaargewicht tegen Bahram Rajabzadeh bleef hij gehavend achter, maar dat hield hem niet tegen: in de halve finale rekende de gewonde kickbokser op spectaculaire wijze af met Cem Caceres.

Van tevoren leek Rajabzadeh een van de grote favorieten, maar daar wilde de Marokkaan niets van weten. De eerste ronde tussen Rajabzadeh en Touchassie was wat rommelig, maar wel spannend. Bij elke klap zat het publiek op het puntje van de stoel. Touchassie bleef goed overeind.

Flinke snee

Tijdens de tweede ronde liep Touchassie een flinke snee boven zijn linkeroog op. Hierdoor bloedde hij flink, maar het gevecht kon doorgaan. Daarna raakte hij Rajabzadeh hard met een rechter directe, waardoor de stand in punten weer gelijk werd.

De derde ronde gaf de doorslag. Rajabzadeh herstelde niet meer van de schade uit de tweede ronde, terwijl Touchassie kalm bleef en opnieuw hard doorkwam. Rajabzadeh moest acht tellen nemen en die knock-down besliste de partij in het voordeel van Touchassie.

Zinderende halve finale

In de halve finale nam Touchassie het op tegen Cem Caceres. De Marokkaan begon dat gevecht met een snee boven zijn oog, maar liet zich daar niet door afremmen. Ondanks het bloed maakte hij veel indruk.

In de tweede ronde wankelde hij nog wel na een harde serie stoten van Caceres, maar daarna herpakte hij zich knap. Met een high kick en een harde draaitrap stelde Touchassie in de derde ronde zijn plek in de finale veilig. Zijn prestatie zorgde opnieuw voor flink wat gejuich op de tribunes van Ahoy.

In de finale van de lichtzwaargewicht Grand Prix neem Touchassie het op tegen Donavan Wisse. Hij won op zijn beurt in de halve finale van Michael Bopeah

Naast de lichtzwaargewicht Grand Prix, staat ook het titelgevecht bij de zwaargewichten tussen Mory Kromah en Milos Cvjeticanin op het programma.

Check ook het laatste nieuws over vechtsport.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover