Glory Collision 9 is in volle gang, met volop spektakel in de lichtzwaargewicht Grand Prix. Later op de avond verdedigt zwaargewichtkampioen Mory Kromah zijn wereldtitel tegen Milos Cvjetićanin. Mis niets van de actie. Sportnieuws.nl houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Cem Caceres en Mohamed Touchassie streden om de eerste finaleplek van de lichtgewicht Grand Prix. Touchassie begon met een snee boven zijn oog, die hij opliep in de kwarfinale. In de tweede ronde wankelde hij nog na een harde serie stoten van Caceres, maar daarna herpakte hij zich sterk. Met een high kick en een harde draaitrap stelde Touchassie in de derde ronde zijn plek in de finale veilig.

Donovan Wisse en Michael Boapeah vochten de tweede halve finale uit. Het bleef lang spannend, maar Wisse was net iets sterker en pakte de eerste twee rondes. Boapeah had daarna een knockdown nodig, maar die kwam er niet. En zo werd Wisse de tweede finalist.

Spektakel in kwartfinales

In de kwartfinales van de lichtzwaargewicht Grand Prix was direct veel spektakel te zien. Zo moest favoriet Bahram Rajabzadeh het ontgelden. De vechter uit Azerbeidzjan zorgt altijd voor spektakel, zo ook in Ahoy. Alleen hield Mohamed Touchassie - ondanks een bloedende wond boven zijn oog - het hoofd koel en deelde in ronde 2 en 3 rake klappen uit. Daardoor kreeg Rajabzadeh acht tellen. Mede daardoor won Touchassi uiteindelijk de partij. Later op de avond komt de Marokkaan weer in actie

Het tweede gevecht op de main card ging tussen Luis Tavares en Donovan Wisse. Wisse begon sterk, bewoog goed en hield Tavares op afstand. Na twee rondes stond voor. In de slotronde deed hij het wat rustiger aan, maar kwam hij geen moment in de problemen. Daardoor paktij hij met 30-27 een plek in de halve finale.

De laatste kwartfinale ging tussen Artem Vakhitov en Michael Boapeah. Vakhitov begon goed, maar Boapeah nam het daarna over. Hij raakte Vakhitov vaak met trappen op het been en kwam zelf weinig in gevaar. Zo won Boapeah duidelijk en ging hij overtuigend door naar de halve finale.

Aan het prestigieuze toernooi van Glory doen acht kickboksers mee. De winnaar van de avond mag zich de wereldkampioen lichtgewicht noemen.

Bahram Rajabzadeh vs Mohamed Touchassie (kwartfinale 2 Grand Prix)

Luis Tavares vs Donovan Wisse (kwartfinale 3 Grand Prix)

Michael Boapeah vs Artem Vakhitov (kwartfinale 4 Grand Prix)

Cem Caceres vs Mohamed Touchassie (Halve finale 1 Grand Prix)

Donavan Wisse vs Michael Bopeah (Halve finale 2 Grand Prix)

Mesud Selimovic vs Illias Hammouche

Antonio Plazibat vs Anis Bouzid

Donavan Wisse vs Mohamed Touchassie (Finale Grand Prix)

Mory Kromah vs Milos Cvjeticanin (titelgevecht zwaargewicht)

Sem Caceres versloeg in de kwartfinales zijn tegenstander Mohammed Hamdi. Caceres komt later op de avond opnieuw in actie in de halve finale van de Grand Prix, het achtmanstoernooi bij de lichtzwaargewichten.

Andre Santos vs Lounis Saing

Mehdi Ait El Hadj vs Figuereido Landman

Serkan Ozcaglayan vs Jimmy Livinus

Berjan Peposhi vs Deniz Demirkapu

Cem Caceres vs Mohammed Hamdi (kwartfinale 1 Grand Prix)

Ook Jimmy Livinus blijft door zijn overwinning nog in beeld voor de eindzege. Hij is nu de reserve van het toernooi. Mocht een winnaar door een blessure niet verder kunnen, dan mag Livinus zijn plek innemen.

Naast het titelgevecht bij de zwaargewichten tussen Kromah en Cvjeticanin staat dus ook de lichtzwaargewicht Grand Prix op het programma. In Ahoy strijden acht kickboksers op één avond om de wereldtitel.

Glory Collision 9 is live te zien via KIJK. De main card begint om 18.30 uur. Om alle gevechten live te kunnen volgen, betaal je als kijker eenmalig 21,99 euro.

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