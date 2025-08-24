Levi Rigters is terug met een knal bij Glory. Zaterdagavond rekende hij in een veelbesproken gevecht af met Jamal Ben Saddik bij de Last Heavyweight Standing. De Nederlandse kickbokser won via een heerlijke knock-out, iets wat zijn nieuwe 'familie' hem leerde.

Rigters maakte namelijk in julie de overstap van Royal Gym in Amsterdam naar ARJ Trainingen met Maik Polanen. Een keuze die meteen loonde bij Glory 103. De Nederlander versloeg Ben Saddik met een spinning back kick.

"Blij met de winst, was een pittig partijtje", erkende Rigters tegenover Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin. De Nederlander was ook blij dat het gevecht de volledige drie rondes ging. "Dat is belangrijk voor mij, na een half jaar weer gewoon minuten maken. En zo eindigen op een techniek die we heel veel getraind hebben… blij man!"

Rigters gaat mee met de hype

"Hij kwam agressief", vertelde Rigters over Ben Saddik. "Power. Hij raakte me een paar keer goed, maar ik kon controle houden en me aan het plan houden. En het werkte", erkende Rigters, die net als veel collega’s vol inzette op calf kicks. "We weten dat het werkt, iedereen gebruikt hem nu. Daar lag de aandacht de eerste twee rondes. En dan kan je omhoog gaan", zei hij met gevoel voor understatement.

Levi Rigters with a KNOCKOUT OF THE YEAR CONTENDER at #GLORY103! pic.twitter.com/Zuhx56DRC2 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) August 23, 2025

Want naar boven ging Rigters. Halverwege de derde ronde toverde hij uit het niets een spinning back kick tevoorschijn, op de lever van Ben Saddik.

Nieuwe trainer

Allemaal dankzij de inspanningen van Maik Polanen, zijn nieuwe trainer. "Het was precies de stap die ik nodig had. Zowel mentaal als fysiek. Het is echt familie daar, ik voel me zeker thuis", benadrukte Rigters. "Alles wat we doen, dat werkt."

Stap voor stap

Rigters zit met zijn hoofd nog niet in december, wanneer de finale-avond plaatsvindt van de Last Heavyweight Standing. Hij moet zich eerst in oktober daarvoor zien te plaatsen. "Daar ligt de focus, dat heb ik geleerd de afgelopen periode. Dat ik stap voor stap moet kijken."

Rigters zal eerst gaan genieten van zijn zege op Ben Saddik, al houdt hij het ingetogen. "Ik vier het nooit, ben altijd helemaal kapot. Het is een zware dag. Gewoon lekker naar huis met het vrouwtje en gewoon rustig aan. Wel lekker eten", verzekerde hij.