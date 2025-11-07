Chico Kwasi doet zaterdag tijdens Glory Collision 8 mee aan het viermanstoernooi in de weltergewichtdivisie. De Amsterdammer is daar al kampioen, maar tegenover Sportnieuws.nl vertelt hij dat de toernooiwinst alle twijfel moet wegnemen dat hij het beste weltergewicht is. Verder daagt Kwasi een volgende tegenstander uit en teaset hij een mogelijke carrièreswitch.

Een kampioen die meevecht in een toernooi komt niet vaak voor bij Glory, maar Kwasi doet het wel. “Wat mijn coach me eigenlijk zei is: 'ze doen nu een toernooi, dus je kan daarna vechten.' Maar dat wou ik natuurlijk niet, ik wilde gelijk vechten. Dus ik doe mee met het toernooi om die stempel te zetten dat ik de beste ben. Wat ik eigenlijk al ben, maar nog even extra toch. Gewoon even laten zien.”

Voor Kwasi is maar één ding belangrijk, bewijzen dat hij het beste weltergewicht is. “Mij boeit het eigenlijk niet zo, ik wil gewoon vechten. Als ik vijf keer wereldkampioen ben geworden en dit toernooi op mijn naam heb, dan laat ik zien dat ik een van de beste weltergewichten ooit ben.”

Donovan Wisse

Als Kwasi al voorbij het toernooi kijkt, ziet hij een potentiële nieuwe tegenstander om zijn naam nog verder te bouwen: Glory-middengewichtkampioen Donovan Wisse. "Als het geld juist is, dan zou ik eigenlijk wel tegen Wisse willen vechten. Maar ik noemde die naam en toen kwam zijn manager naar mij toe bij Enfusion. Die vroeg of ik een gevecht met Wisse aangeboden had gekregen. Op het moment dat hij dat zei en ik erover ging nadenken dacht ik: dat is eigenlijk wel een leuke partij."

De reden dat Wisse een potentieel doelwit is voor Kwasi, is niet alleen zijn middengewichttitel. Ook het respect voor de kampioen een gewichtsklasse boven die van Kwasi is groot. "Ik neem toch weer een risico. Ik kan ook tien keer de titel verdedigen in weltergewicht. Dat is makkelijk, maar ik wil toch ook een schepje erbovenop doen. Wisse is een groot kampioen en een van mijn favoriete vechters en dat is ook de reden dat ik tegen hem wil staan. Dat had ik ook met Tyjani Beztati, daar keek ik ook naar op."

MMA

De laatste keren dat Kwasi zijn weltergewichttitel verdedigde, was dit tegen Tyjani Beztati. Die partijen eindigden allebei in een gelijkspel, waardoor Kwasi kwampioen bleef en Beztati Glory achter zich liet. Hij besloot MMA te gaan doen en won afgelopen weekend zijn eerste partij in LFL. Iets waar zijn voormalig opponent Kwasi veel respect voor heeft. "Echt goed gedaan, leuk toch. Je ziet dat hij gemotiveerd is, want ik had het gevoel dat hij die motivatie bij Glory een beetje was verloren. Mooi om te zien dat het hem weer lukt."

Beztati is op dat gebied zelfs een inspiratie voor Kwasi, die in de toekomst zelf ook de overstap naar MMA zou willen maken. "In de toekomst zou ik ook wel naar MMA willen gaan, maar ik heb nu nog wel wat wedstrijden op mijn contract staan en ik wil hier eigenlijk ook double-champ worden en wie weet triple-champ", zo vertelt Kwasi tegen Sportnieuws.nl over zijn uitdagingen in Glory en MMA.