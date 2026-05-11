Rico Verhoeven liet kickboksicoon Remy Bonjasky van z'n stoel vallen van verbazing met z'n vergelijking van zijn eigen gevecht tegen Oleksandr Usyk op 23 mei en de iconische partij tussen George Foreman en Muhammad Ali uit 1975. De uitspraken van de Nederlander over 'Rumble in the Jungle' deden de wenkbrauwen fronsen bij Bonjasky.

Op 23 mei, bij de piramides van Giza in Egypte, komen Verhoeven en boksicoon Usyk in de ring voor een officieel gevecht. Bonjasky kijkt er wel naar uit, maar heeft ook zo zijn bedenkingen bij de partij, zeker na de uitspraken van Verhoeven. "Ik zat Vandaag Inside te kijken en hij vergeleek zijn eigen gevecht met Rumble in the Jungle. Ik begrijp het ook wel, misschien zegt hij het ook om het groter te maken, maar je moet niet bepaalde iconische dingen naar voren halen en dingen daarmee vergelijken", zegt Bonjasky in gesprek met Sportnieuws.nl.

Rumble in the Jungle

"Ik zeg zelf ook weleens dat ik een knappe gozer ben, maar ik zeg dat grappend. Hij was bloedserieus, dat dit gevecht te vergelijken is met George Foreman tegen Muhammad Ali (in 1975 in het vroegere Zaïre, nog altijd het grootste boksgevecht ooit, red.). Mensen aan deze kant van de aarde werden 's nachts wakker om die partij te kijken. Geloof me: in Zaïre (nu Congo-Kinshasa, red.) wordt niemand wakker om deze wedstrijd te kijken."

Bonjasky, zelf een vermaard wereldkampioen kickboksen in zijn gloriejaren, viel dan ook achterover toen hij het Verhoeven hoorde zeggen. "Kom op man, er zijn meer manieren om een wedstrijd te verkopen. Ik vind dit ook wel uniek en groot, maar er zijn veel meer grotere wedstrijden geweest. Nu praat je over een wedstrijd... over twee of drie jaar praten we er niet meer over. Over Rumble in the Jungle hebben we het vijftig jaar later nog."

Het helpt volgens het Nederlandse kickboksicoon ook niet mee dat Verhoeven tegen Usyk eigenlijk helemaal geen partij is. "Als ik vraag wie er wint tussen PSG en Ajax, zal iedereen ook PSG zeggen. Hier ook: Usyk is zwaar de favoriet. Ik zeg dat als analist die naar de cijfertjes kijkt. Ik hoop dat Rico wint, maar Usyk heeft in drie divisies iedereen verslagen. Het zou toch gek zijn als een kickbokser nu ineens van hem wint? Anthony Joshua, Daniel Dubois en Tyson Fury lukten het ook allemaal niet om van Usyk te winnen."

Verhoeven zou zijn conditie, die hij volgens Bonjasky in overvloed heeft, moeten gebruiken tegen de Oekraïener om kans te maken. Zeker in de eerste ronden. In het kickboksen werd de conditie van Verhoeven volgens Bonjasky nooit echt getest, maar tegen Usyk kan hij er het verschil mee maken. "Als hij deze wedstrijd weet te winnen, komt hij voor eeuwig in de boeken. Dan heeft hij echt iets geweldigs gepresteerd."

'Wedstrijd tegen een 'nobody''

Of hij zichzelf dán kan vergelijken met bokslegende Ali? Daar moet Bonjasky heel hard om lachen. "Hij komt dan niet eens in de buurt en van zulke legendes moeten we met z'n allen afblijven. Heel veel mensen in Nederland willen het gevecht zien, maar ver daarbuiten niemand. Die denken: gewoon een wedstrijd tegen een 'nobody'."

