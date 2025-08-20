Glory-kampioen Tyjani Beztati werd woensdag bij aankomst in zijn sportschool onaangenaam verrast. Hij trof daar een boodschap aan, wat lijkt op een dreigement. Hij vraagt zijn volgers om hulp.

"Wraak" staat er in grote rode letters met graffiti op het raam van de gym van Beztati gespoten. Daaronder staat een datum: 4 september 2025. Het is niet duidelijk wat er dan zal gebeuren. Maar het belooft niet veel goeds.

Beztati is dan ook niet blij met de actie. "Normaal gesproken zou ik zoiets niet delen." Hij wil echter de hulp van zijn volgers inschakelen en vraagt getuigen zich te melden via een privébericht. "Als voor maandag niemand zich heeft gemeld, dan deel ik de camerabeelden."

"Dit is mijn gym. Mijn tweede huis. En iemand denkt dat hij dit kan maken? Geen respect", schrijft de regerend Glory-kampioen in het lichtgewicht bij de video.

Mediastunt

Er lijkt sprake te zijn van een mediastunt. Volgers merken op dat hij niet de enige is die slachtoffer is van het 'vandalisme'. Zo deelt realityster Djamila Celina, bekend van The Real Housewives of Amsterdam, een gelijksoortig filmpje. Zij deed ook mee aan de vorige editie van Boxing Influencers. Er staat dus iets te wachten op 4 september.

Glory

Vechtsportliefhebbers kunnen voor die tijd nog uitkijken naar Glory 103. Levi Rigters en Jamal Ben Saddik treffen elkaar tijdens de volgende ronde van The Last Heavyweight Standing van Glory. Op 23 augustus vechten de twee tegen elkaar tijdens het nieuwe evenement in Rotterdam Ahoy.

De Belgische kickbokser verloor in zijn laatste partij door een blessure van de Fransman Soufian Laïdouni. Het gevecht tussen Rigters en Ben Saddik is dan ook niet voor het zwaargewichttoernooi. Voor Rigters is het zijn eerste gevecht sinds hij in 2024 ten onder ging tegen de zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven.