Reinier de Ridder blijft in sneltreinvaart naam maken binnen de UFC. Op 18 oktober stapt de 34-jarige Nederlander opnieuw de kooi in, ditmaal in het Canadese Vancouver. Daar wacht hem een duel dat misschien wel zijn zwaarste test tot nu toe wordt. Een titelgevecht laat nog even op zich wachten voor 'The Dutch Knight', maar hij maakt er wel kans op.

Sinds zijn overstap naar de UFC eind vorig jaar is De Ridder bezig aan een droomstart. Gerald Meerschaert, Kevin Holland en Bo Nickal konden hem niet afstoppen. Het absolute hoogtepunt volgde in juli, toen hij in Abu Dhabi de voormalige kampioen Robert Whittaker versloeg. Na een slopende strijd over vijf ronden kreeg hij de zege mee op basis van een verdeelde jurybeslissing.

Reinier de Ridder maakt bliksemsnelle opmars

Die zege leverde hem niet alleen internationale aandacht op, maar ook een sprong op de wereldranglijst. De Ridder staat inmiddels vijfde in de middengewichtklasse. Zijn nieuwe tegenstander Anthony Hernandez volgt hem direct op de zesde plaats. De 31-jarige Amerikaan beter bekend als Fluffy, staat te boek als een explosieve vechter met een uitstekend grondspel – precies de test die De Ridder nodig heeft om zijn topstatus te bevestigen.

Dat hun ontmoeting het hoofdevenement vormt, zegt veel over de razendsnelle opmars van de Brabander. Twee keer op rij een main event vechten is in de UFC geen vanzelfsprekendheid, zeker niet voor een nieuwkomer. UFC-president Dana White noemde zijn overwinning op Whittaker dan ook een 'statement-making win' en ziet in De Ridder duidelijk een potentiële titeluitdager.

Titelgevecht lonkt, maar eerst wacht Hernandez als zware horde

Toch moeten de Nederlandse fans nog even geduld hebben. Afgelopen weekend verloor de Zuid-Afrikaan Dricus du Plessis na iets meer dan anderhalf jaar zijn titel aan Khamzat Chimaev, die daarmee de nieuwe kampioen in het middengewicht is. Diezelfde Chimaev daagde De Ridder onlangs nog openlijk uit via social media, waarop de Nederlander instemmend reageerde. Maar in plaats van een direct titelduel kiest de UFC voor een ander pad: eerst Hernandez, dan pas mogelijk een gevecht om de riem.

Voor De Ridder zelf maakt het weinig uit. Elke horde brengt hem dichter bij zijn doel: een titelgevecht in de sterkst bezette divisie van de UFC. Een overwinning op Hernandez zou hem een uitstekende uitgangspositie opleveren voor een rechtstreeks ticket naar een clash met Chimaev. Op 18 oktober in Vancouver moet blijken of The Dutch Knight opnieuw een hoofdstuk kan toevoegen aan zijn tot dusver ongeslagen UFC-verhaal.