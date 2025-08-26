Opvallend nieuws vanuit vechtsportorganisatie Glory. Sergej Maslobojev, de kampioen in de light heavyweight-divisie, heeft zijn titel ingeleverd. De Litouwer blijkt positief te hebben getest bij een dopingcontrole.

De vechtsportorganisatie maakt het nieuws dinsdagavond zelf bekend. Maslobojev veroverde de titel in juni tijdens Glory 100 door regerend kampioen Tarik Khbabez te verslaan. Ruim twee maanden later is hij zijn status alweer kwijt. Maslobojev heeft de geldigheid van de positieve test niet betwist, maar doet wel onderzoek naar de bron van de positieve test.

Maslobojev ontkent opzet

"Volgens de antidopingregels van Glory krijgt elke atleet een volledig en eerlijk beoordelingsproces", aldus Nadia Silk, SVP Atletenveiligheid & Regelgevende Zaken van Glory. "Omdat Maslobojev te maken krijgt met een mogelijke regelovertreding, krijgt hij de kans om een ​​verweer in te dienen dat zal worden beoordeeld door de onafhankelijke antidopingcommissie." De vechter is wel voorlopig geschorst door Glory.

"Ik wil absoluut duidelijk maken dat ik nooit willens en wetens een verboden middel heb gebruikt. Ik heb al mijn supplementen ter analyse opgestuurd om de bron van eventuele besmetting te vinden, omdat ik me volledig inzet voor een schone sport en fair play en mijn leven aan deze sport heb gewijd", aldus Maslobojev. "Ik heb besloten mijn titel op te geven terwijl ik de bron van mijn positieve test onderzoek. Hoe het er van buitenaf ook uitziet, ik sta duidelijk en eerlijk: ik heb niet willens en wetens een verboden middel gebruikt."

Tijd als kampioen duurt opnieuw niet lang

De 38-jarige Maslobojev heroverde in juni de titel in zijn gewichtsklasse. Hij pakte die ook al eens in 2022. Toen werd de titel vanwege de Russische invasie in Oekraïne afgenomen van Artem Vakhitov, die bij Glory 100 door Rico Verhoeven werd verslagen. Maslobojev mocht daardoor met Khbabez strijden om het kampioenschap. Maslobojev won dat gevecht, maar kon zijn titel binnen een half jaar alweer inleveren door een nederlaag tegen Donegi Abena. Deze keer duurde zijn tijd als kampioen dus nog korter.