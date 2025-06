Tarik Khbabez is tijdens Glory 100 zijn titel in de light heavyweight-divisie van Glory kwijtgeraakt aan Sergej Maslobojev. De Litouwer sloeg de Marokkaan in de vierde knock-out.

Tarik Khbabez leek de eerste rondes nog redelijk comfortabel te voelen, maar kreeg een flinke klap op zijn lichaam te verduren, waarna hij naar de grond ging. Na acht tellen stond hij weer op, al was hij zichtbaar behoorlijk aangedaan. Niet lang daarna ging hij opnieuw neer en stond hij niet meer op, waardoor de Litouwer met de belt naar huis ging.

Maslobojev was dankbaar na afloop, toen hij het publiek in Ahoy toesprak. "Ik zei al dat ik de belt ging winnen. Ik wilde de ring in stappen en genieten van het spel. Niet te agressief, maar ik wilde techniek laten zien", aldus de 38-jarige. "En laten zien dat deze 'jonge jongen' het nog steeds in zich heeft."

Hij heeft hard gewerkt voor dit gevecht. "Ik dacht afgelopen week zelfs dat ik te veel had getraind. Ik voelde me een beetje ziek en dacht dat ik fucked up was", onthult hij. "Ik deed veel meditatie en ademhalingsoefeningen. Ik geloofde in mezelf en was dankbaar voor mijn geweldige familie, verloofde en kinderen. Ik ben gezegend met mijn team. Dank jullie wel."

Glory 100

Glory 100 is het jubileumevenement van de vechtsportorganisatie. De fightcard bestond dan ook uit een line-up waar kickboksfans van smulden. De kaart telde liefst vier titelgevechten. Naast Verhoeven en Vakhitov vochten ook Tarik Khbabez en Sergej Maslobojev om de titel in de light heavyweight divisie. In het middengewicht vochten Donovan Wisse en Michael Boapeah om de titel. In de featherweight divisie stonden Petch en Miguel Trindade tegenover elkaar om voor een titelgevecht.

Maar het bleef niet bij de titelgevechten. Ook de tweede ronde van Last Heavyweight Standing, het grootste toernooi van het jaar, vond plaats. Alle vechters die de eerste ronde overleefden waren op basis van een loting ingedeeld in een mini toernooi. In totaal vonden er vier van die mini toernooien plaats, die elk met twee halve finales begonnen, waarna de winnaars daarvan het tegen elkaar opnamen in een finale.