Glory Kickboxing heeft een flinke domper moeten slikken in aanloop naar de aankomende evenementen. Bahram Rajabzadeh is geblesseerd en heeft zich af moeten melden voor zijn titelpartij.

Rajabzadeh zou het op 25 april opnemen tegen Donovan Wisse tijdens Glory 107 in Ahoy Rotterdam. Voor dat gevecht stond de lichtzwaargewichttitel op het spel. Wisse is op dit moment de middelgewichtkampioen van Glory en kreeg daardoor de kans om in twee verschillende divisies kampioen te worden. Rajabzadeh is een absolute publieksfavoriet die altijd voor spectaculaire gevechten zorgt. De partij tegen Mory Kromah tijdens The Last Heavyweight Standing zal bij veel fans nog in het geheugen gegrift staan.

Donovan Wisse vs Bahram Rajabzadeh

Glory heeft nu echter officieel naar buiten gebracht dat Rajabzadeh niet kan vechten door een blessure. Daarom gaat er direct een streep door het titelgevecht. Wisse wordt daarmee zijn kans om 'double champ' te worden ontnomen. De Surinaamse vechter zou de eerste zijn die dit bereikt sinds de Braziliaan Alex Pereira. Hij is inmiddels als zo ver dat hij ook 'double champ' is in de UFC en tijdens de White House card in juni zelfs op mag gaan voor 'triple champ'-status met een gevecht voor de zwaargewichttitel.

Wisse gaat volgens Glory binnenkort wel vechten, maar in een andere gewichtsklasse en tegen een andere tegenstander. Glory heeft nu officieel bekend gemaakt dat dat Chico Kwasi zal worden. De kickbokser en huidig weltergewichtkampioen zou dan een stap omhoog gaan en het voor de 'double champ'-status opnemen tegen Wisse op middelgewicht. Kwasi gaf eerder al tegenover Sportnieuws.nl aan dat Wisse een tegenstander is die hij graag nog eens zou willen treffen.

Tarik Khbabez

De titel in het licht zwaargewicht werd vacant nadat Glory de kampioensriem van Tarik Khbabez had afgepakt. Dit deed de organisatie omdat hij een revanchepartij tegen Rajabzadeh zou hebben geweigerd. Khbabez ontkende dit zelf, maar Glory was onverbiddelijk. The Tank raakte zijn kampioensriem kwijt. Echter blijft die titel dus nog een tijdje vacant, aangezien Wisse en Rajabzadeh er niet meer om kunnen vechten.