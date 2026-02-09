Topkickbokser Tarik Khbabez is ineens zijn wereldtitel bij de lichtzwaargewichten kwijt. De Marokkaanse vechter won in 2025 het titelgevecht van publiekslieveling Bahram Rajabzadeh, maar zou een rematch met de explosieve Azerbeidzjaan geweigerd hebben. Daardoor kiest Glory voor Glory 107 op 25 april voor een nieuw gevecht om de titel.

Khbabez krijgt niet de kans zijn kampioensriem te verdedigen, maar moet lijdzaam toezien hoe twee anderen er om gaan vechten in Rotterdam Ahoy op 27 april. Middengewichtkampioen Donovan Wisse is door Glory tegenover Rajabzadeh gezet en één van die twee wordt de opvolger van Khbabez, maakte Glory maandagmiddag bekend. Als reden wordt aangegeven dat Khbabez een rematch met Rajabzadeh heeft geweigerd.

Glory bepaalt

'Khbabez zijn titel is van hem afgepakt, ondanks dat hij heeft bevestigd en aangekondigd dat hij bij Glory wilde blijven vechten', staat in een statement van de kickboksorganisatie. 'De eerste ontmoeting tussen hem en Rajabzadeh werd meteen het gevecht van het jaar (in 2025, red.) en werd een spannende partij. Fans wilden sindsdien een rematch, maar die heeft Khbabez geweigerd. Omdat Glory de partijen bepaalt, is het resultaat dat Rajabzadeh nu tegen Donovan Wisse gaat vechten om de vrijgekomen titel.'

'Geen weigering, maar normaal overleg'

Tot zover de boodschap van Glory, waarin de kant van Khbabez helemaal niet wordt belicht. In gesprek met het Algemeen Dagblad doet de vechter zijn verhaal en uit hij zijn woede. "Er wordt een verkeerd beeld geschetst. Ik heb Bahram niet geweigerd. Sinds ik de titel won, heb ik altijd twee dingen aangegeven: ten eerste, mijn hand is nog niet volledig hersteld en ik wil verantwoord vechten. Ten tweede: als Glory per se deze partij wil, hoort daar ook een eerlijke bonus en waardering tegenover te staan. Dat is geen weigering. Dat is normaal overleg."

'Dat raakt mij'

Maar hij kan er nu niks meer aan doen en dat doet pijn bij Khbabez. "Wat mij raakt, is dat het voelt alsof ik buitenspel word gezet, terwijl het over mijn titel gaat. Bahram heeft een grote fanbase en deze partij verkoopt kaarten, maar sportieve eerlijkheid mag niet worden ingeruild voor commercie. Met alle respect voor Bahram, maar zo werkt topsport niet. Als je geen kampioen bent én je hebt duidelijk verloren, moet je jezelf opnieuw bewijzen tegen meerdere topvechters in de divisie. Er zijn vechters in mijn gewichtsklasse die een titelgevecht sportief gezien veel meer verdienen."