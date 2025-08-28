Topkickbokser Sergej Maslobojev moest onlangs zijn Glory-titel inlveren wegens een positieve dopingtest. Daarmee ligt de wereldtitel in het lichtzwaargewicht voor het oprapen. Tarik Khbabez zal opnieuw in de ring stappen om zichzelf te bewijzen. Dat doet hij tegen niemand minder dan Bahram Rajabzadeh.

Khbabez verloor tijdens Glory 100 van Maslobojev, maar krijgt nu een kans om de titel te heroveren. Rajabzadeh hoopte al op een titelgevecht nu er geen regerend wereldkampioen meer is.

“Tarik verdient de titel, omdat er doping is gevonden tijdens zijn gevecht tegen Maslobojev. Ik wil tegen Tarik vechten in mijn eerste titelgevecht, zodat duidelijk wordt wie de titel écht verdient", zei hij tegen Sportnieuws.nl "En als Tarik niet tegen mij wil vechten, dan kan hij mij dat persoonlijk laten weten. Ik zal sowieso voor de titel vechten.”

Nu heeft Glory de partij officieel bekend gemaakt. "Klaar voor de oorlog", schrijft de organisatie in een Instagrampost. Rajabzadeh keert met het gevecht tegen Khbabez terug in het lichtzwaargewicht nadat hij vorig jaar nog een poging deed voor een titelgevecht in de zwaargewichtklasse tegen Rico Verhoeven. Hij verloor toen van Levi Rigters, die vervolgens de ring instapte met de King of Kickboxing.

Dopingtest

De 38-jarige Maslobojev uit Litouwen stelde zelf geen doping gebruikt te hebben. Toch ging hij akkoord met de consequenties van zijn positieve test. "Ik wil duidelijk maken dat ik nooit bewust verboden middelen heb genomen en daarom heb ik al mijn supplementen opgestuurd voor een analyse om de bron van de positieve dopingtest te achterhalen.”

Glory 104

Het gevecht tussen Khbabez en Rajabzadeh vindt plaats tijdens Glory 104 op zaterdag 11 oktober in de RTM Stage van Ahoy in Rotterdam. Dan zal ook weer gevochten worden in het Last Heavyweight Standing-toernooi. Vorige week plaatste Rigters zich in het zwaargewichttoernooi na een overwinning op Jamal Ben Saddik. De Nederlander neemt het op 11 oktober op tegen de Rus Asadulla Nasipov.

De overige gevechten gaan tussen Sofian Laidoini en Nabil Khachab, Rade Opacic en Mike Kena, Milos Cvjeticanin en Alin Nechita, Miguel Trindade en Bobo Sacko, Berjan Peposhi en Aitor Ibanez.