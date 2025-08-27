De dopingzaak rond topkickbokser Sergej Maslobojev blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Litouwer zijn Glory-titel moest inleveren na een positieve test, liet eerder Tarik Khbabez al weten dat hij geen kampioenschap cadeau wil, maar opnieuw de ring in stapt om zich te bewijzen. Nu reageert ook Bahram Rajabzadeh, die zelf een titelgevecht beloofd kreeg van Glory.

Publieksfavoriet Rajabzadeh reageert fel op het nieuws. “Het feit dat er doping is gevonden is niet goed, het ziet er vreemd uit. Als hij iets verkeerds heeft gedaan en het echt heeft gebruikt, dan moet hij daar verantwoordelijkheid voor nemen. Het was beter geweest als dit niet was gebeurd, maar nu het wel zo is, moet hij er ook verantwoording voor afleggen.”

'Ik wil tegen Tarik vechten'

Volgens de explosieve en spectaculaire kickbokser is de zaak duidelijk. “Tarik (Khbabez, red.) verdient de titel, omdat er doping is gevonden tijdens zijn gevecht tegen Maslobojev. Ik wil tegen Tarik vechten in mijn eerste titelgevecht, zodat duidelijk wordt wie de titel écht verdient. En als Tarik niet tegen mij wil vechten, dan kan hij mij dat persoonlijk laten weten. Ik zal sowieso voor de titel vechten.”

'Wie is er nu respectlozer?'

De Azerbeidzjaanse vechter spaart Maslobojev niet. “Sergej heeft trash talk tegen mij gebruikt. Ik had gezworen dat ik hem terug naar huis zou sturen met een medische vlucht om die woorden. Helaas kon ik dat nu niet doen, hij had geluk. Sergej zei dat hij pas tegen mij zou vechten als ik mijn tegenstanders respecteer. Maar wie is er nu respectlozer? Wie heeft doping gebruikt? Dat is nog veel respectlozer naar je tegenstanders.”

Donegi Abena bemoeit zich er ook mee

Donegi Abena, die in een eerder titelgevecht al eens van de veelbesproken Litouwer won, liet er op zijn Instagram geen gras over groeien om Maslobojev met de grond gelijk te maken. "Kleine dopingjongen", begon hij. "Opa werd ineens jacked nadat hij van mij verloren had en verliet Glory voor een tijdje. Hij had toen veel over mij te zeggen, maar ik heb tenminste geen naaldje in mijn kont gestoken om beter te presteren."

i Donegi Abena is op Instagram duidelijk over wat hij van de dopingzaak vindt. ©Instagram Donegi Abena.

Glory moet knopen doorhakken

Met de titel van Maslobojev vacant, staan er meerdere kandidaten in de rij. Khbabez maakte al duidelijk dat hij als eerstvolgende de kans wil grijpen. Rajabzadeh legt nu dezelfde claim neer en wil bovendien dat de strijd rechtstreeks tussen hem en Khbabez wordt uitgevochten. De komende weken zal Glory knopen moeten doorhakken over de toekomst van de divisie.