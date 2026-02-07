Glory-publiekslieveling Bahram Rajabzadeh had circa vijftien seconden nodig om Christian Ristea knock-out te slaan tijdens Glory 105. De markante kickbokser maakte met een combinatie van een linkerhoek, rechter directe, linkerhoek direct een einde aan de wedstrijd.

Rajabzadeh maakte zaterdag zijn comeback in de ring bij Glory nadat hij afgelopen oktober nog zijn pensioen aankondigde. Het lichtzwaargewicht verloor toen van Tarik Khbabez tijdens een titelgevecht. Niet lang na die aankondiging bedacht de publiekslieveling uit Azerbeidzjan zich.

Aan de media liet Rajabzadeh weten dat hij de pensioenaankondiging deed na een moment van teleurstelling, waardoor hij zich al snel bedacht. Zaterdag keerde hij terug in de ring. Zijn iconische walk-out onder het nummer Menem Türk duurde echter langer dan het gevecht. The Golden Wolf staat bekend om zijn explosiviteit en agressieve vechtstijl, die hij vaak vooral in de eerste ronde laat zien. Zo ook zaterdag. Met een linker hoek, gevolgd door een rechter directe en weer een linker hoek, sloeg hij Ristea naar het canvas.

Titelgevecht?

Dat leverde Ristea direct tien tellen op. Na het kortstondige gevecht greep Rajabzadeh de microfoon om een titelgevecht aan te vragen. The Golden Wolf wil een herkansing tegen lichtzwaargewichtkampioen Tarik Khbabez. Laatstgenoemde kondigde onlangs aan dit voorjaar zijn titel te verdedigen. Zijn tegenstander is nog onbekend. Met zijn oproep hoopt Rajabzadeh opnieuw Khbabez' tegenstander te worden in strijd om de titel.

Badr Hari

Rajabzadeh is groot fan van Badr Hari, die ook bij het gevecht aanwezig was. Eerder ontmoette de Azerbeidzjaanse kickbokser de Nederlands-Marokkaanse kickbokslegende bij een evenement van Glory in april 2025. Na zijn snelle knock-out op Ristea, zocht Rajabzadeh Hari dan ook op. De kickbokslegende deelde zijn felicitaties uit aan de Azerbeidzjaan.