Tarik Khbabez heeft de titel in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory heroverd na een grandioze zege op Bahram Rajabzadeh. Laatstgenoemde werkte Khbabez in de eerste ronde nog naar het canvas, maar vanaf de tweede ronde maakte de Marokkaan een indrukwekkende inhaalrace en trok de overwinning alsnog naar zich toe.

Het titelgevecht maakte de hoge verwachtingen volledig waar. In de openingsronde nam Rajabzadeh het initiatief en wist Khbabez met een harde stoot, dwars door de dekking, naar het canvas te werken. Daarmee pakte de populaire vechter uit Azerbeidzjan vroeg de voorsprong.

Khbabez slaat zich terug

In de tweede ronde kantelde het gevecht echter: Khbabez sloeg fel terug en raakte zijn tegenstander meerdere keren vol. Rajabzadeh had zichtbaar moeite om zich te herstellen, en dat patroon zette zich voort in de derde ronde. Ondanks dat hij regelmatig goed wist te ontwijken, incasseerde hij nog altijd veel zware treffers van Khbabez. Dat Rajabzadeh rechtop bleef staan, was dan ook bewonderenswaardig.

Wakker geschud

"Ik moet altijd even wakker geschud worden", vertelde Khbabez na afloop van het gevecht. Daar maakte de Azerbeidzjaanse vechter dan ook gretig gebruik van in de eerste ronde. Een jab van Rajabzadeh ging dwars door de dekking van Khbabez heen, waarna hij naar de grond ging.

Na afloop van het gevecht maakte Rajabzadeh bekend te zullen stoppen bij Glory. Dat leidde tot grote teleurstelling van zijn fans, die in groten getale aanwezig waren.

Titelgevecht

De aanleiding voor het titelgevecht tussen de Marokkaanse en Azerbeidzjaanse kemphanen had alles te maken met een positieve dopingtest van voormalig titelhouder Sergej Maslobojev. De Litouwse kickbokser veroverde de titel op Glory 100, nadat hij toenmalig kampioen Khbabez had verslagen.

Positieve dopingtest

Enkele maanden later leverde Maslobojev echter een positieve dopingtest af, waarna hij zijn titel weer inleverde bij Glory en er dus tijdelijk geen kampioen in de lichtzwaargewicht divisie was. Om die reden werd een nieuw titelgevecht georganiseerd tussen Rajabzadeh, die al geruime tijd aasde op een titelclash, en voormalig kampioen Khbabez.