Het plotselinge vertrek van regerend wereldkampioen Rico Verhoeven heeft kickboksorganisatie Glory aan het denken gezet. De weinige partijen die de Nederlander de afgelopen jaren knokte als titelhouder bij de zwaargewichten, noopte de organisatie tot aanpassing van de regels. De veranderingen gaan per direct in.

"We willen dat er vaker om kampioensriemen wordt gestreden", zegt Glory-baas Marshall Zelaznik in gesprek met het Algemeen Dagblad. "We hebben vanaf nu de regel dat we als organisatie kunnen ingrijpen als niet elke vier maanden om de titel wordt gestreden.” Simpelweg komt de regelwijziging erop neer dat kampioenen minstens drie keer per jaar hun titel moeten verdedigen in de ring. Tot en met 2025 was dat aantal maar één en dat zagen de fans vaker dan ze lief was gebeuren. Met als voorbeeld Verhoeven, die al jaren ongenaakbaar is, maar ook steeds minder in actie kwam.

'Rico de eindbaas'

"Rico was de grote man, de eindbaas. We zijn altijd respectvol met elkaar om blijven gaan, maar onze wensen strookten niet meer met elkaar. De zwaargewichttitel is een van de meest prestigieuze titels in de vechtsport en daar moeten vechters van kunnen dromen. Het feit dat nu weer vaker om die titel gevochten kan worden, is mooi", vindt Zelaznik. Hij gaat met Glory meer achtmanstoernooien organiseren, waar voortaan de titel in de betreffende gewichtsklasse op het spel staat. Kan de kampioen niet meedoen, dan komt de belt vrij en wordt er 'gewoon' om gevochten.

Afscheid Rico Verhoeven

Volgens de Glory-baas moet elk kickboksevent weer meeslepender dan ooit worden, met grote (titel)gevechten en aansprekende namen en toernooien. "De inzet wordt hoger, waardoor fans weer trots zullen worden op Glory. Mensen gaan weer van ons houden, daar geloof ik heilig in", zegt de Amerikaan. Hij belooft ook dat de kickboksfans en vooral die van Verhoeven, nog een afscheid van de legende krijgen. Wanneer weet hij nog niet, maar 'er wordt aan gewerkt'.

Glory 105

Op 7 februari is Glory 105 en daar wordt gevochten om de vrijgekomen wereldtitel van Rico Verhoeven bij de zwaargewichten. De 36-jarige Nederlander maakte vorig jaar plotseling bekend per direct afstand te nemen van Glory en zijn wereldtitel, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die is nog altijd niet bekend.