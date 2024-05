Glory voegt knaller toe aan Glory 93: rematch voor Michael Boapeah na bloederige eerste partij

Glory heeft weer een nieuwe partij toegevoegd aan de Glory 93-kaart in Rotterdam op 20 juli. Michael Boapeah neemt het daarin een rematch op tegen de Zwitserse Congoleers Ulric Bokeme.

De eerste partij tussen beide heren was er één die bijzonder goed uitpakte voor de Nederlander. De nummer één contender van het middengewicht sloeg vorig jaar juni zijn tegenstander alle kanten op. Boapeah tikte zelfs enkele tanden uit de mond van Bokeme, waardoor de beelden van de partij internationaal nieuws werden. In de eerste ronde beëindigde de scheidsrechter de wedstrijd dan ook, waardoor Boapeah won op een technische knockout. Bokeme staat inmiddels als derde gerankt in de middelgewichtdivisie.

Den Haag

De laatste partij die Boapeah vocht, was voor de nummer één contendersplaats in zijn divisie. Daarin nam hij het op tegen Serkan Ozcaglayan. Beide heren komen uit Den Haag, waardoor de partij tussen de heren extra beladen was. Boapeah won, waardoor hij de nummer één van de ranking werd. Ozcaglayan zakte naar plek nummer vier. Donovan Wisse is op dit moment de kampioen van de middelgewichtdivisie. Hij versloeg in zijn laatste twee partijen eerst Boapeah en daarna ging ook Bokeme ten onder.

'Moderne gladiatoren'

Boapeah maakte in 2022 zijn debuut in Glory, daarvoor droomde hij van groot worden in een andere sport. Nu hij bij Glory één van de sterren is, vindt hij het entertainen van de fans belangrijk. "Ooit droomde ik van profvoetbal. Het werd dit. Ik zie ons als de moderne gladiatoren. Je weet waar de mensen voor komen. Voor een harde partij. Voor een knock-out. Die geef ik ze graag. Hun aandacht, dat is mijn brandstof", zei hij tegen het Algemeen Dagblad.

De 24-jarige Boapeah vecht officieel voor Ghana, maar komt dus uit Den Haag. Hij staat vooral bekend om zijn snoeiharde uppercut. Bij Glory won hij tot nu toe zeven keer, maar er gingen ook drie partijen verloren.