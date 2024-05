Jamal Ben Saddik liet dopingzaak 'vanwege ernstig zieke zus' rusten, maar dreigt nu met rechtszaak tegen Glory

Jamal Ben Saddik heeft veel geld betaald om zijn dopingonschuld te bewijzen. De Belgische kickbokser werd in 2022 betrapt op doping, maar daar zit volgens hem een luchtje aan. Hij wil in gesprek met kickboksorganisatie GLORY. Mocht dat op niets uitlopen, dan stapt hij mogelijk naar de rechter.

Ben Saddik werd in 2015 al betrapt op het gebruik van doping. In de zomer 2022 schond hij nog een keer de dopingregels, waarna hij begin 2023 voor vijftien maanden werd geschorst. Volgens de 33-jarige Belg zit het verhaal anders in elkaar, zo blijkt uit een gesprek bij talkshow RENZE.

Team Rico Verhoeven haalt uit naar Jamal Ben Saddik: 'Als hij graag had gewild, dan zou geld geen rol moeten spelen' Tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik komt het voorlopig niet meer goed. De Belg was dinsdagavond aanwezig bij een talkshow om zijn verhaal te doen nadat hij door het beruchte incident met Verhoeven voor zes maanden is geschorst. Dat het team van Verhoeven weinig van Ben Saddik moet hebben, bleek wel uit hun statement tijdens de uitzending.

"Eigenlijk ben ik in principe onterecht geschorst", vindt Ben Saddik, die de documenten ook heeft opgestuurd naar de presentator. "De middelen die ik volgens Glory in mijn lichaam zou hebben, zijn niet aangetroffen in mijn haar en niet eens in mijn urine."

Test van 38.000 euro

Jamal Ben Saddik reageert op rel met Rico Verhoeven: 'Als ik hem echt wilde trappen, was het wel gebeurd' Er was de laatste tijd veel te doen rondom Jamal Ben Saddik. De kickbokser werd onlangs voor zes maanden geschorst door organisator Glory nadat hij zich eerder dit jaar misdroeg en Rico Verhoeven tijdens Glory Grand Prix een trap probeerde te verkopen De veelbesproken Ben Saddik reageerde dinsdagavond voor het eerst op de gebeurtenissen.

De Belgische kickbokser nam het heft in eigen handen en probeerde bij een laboratorium zijn onschuld te bewijzen. Daar deed hij in januari 2023 testen om aan te tonen dat hij geen doping heeft gebruikt. "Deze test heeft mij 38.000 euro gekost, om maar te bewijzen dat het niet zo is. Ik ga toch niet zomaar als een gek 38.000 euro betalen?"

Familie-omstandigheden

Hoewel Ben Saddik het niet eens is met de schorsing, besloot hij de straf niet aan te vechten. Ben Saddik zag er naar eigen vanaf vanwege familieomstandigheden. "Ik kreeg te horen dat mijn zus een hersentumor had en dat ze niet lang meer te leven had. Ik had toen de moed niet om het gevecht aan te gaan met GLORY. Dat was op dat moment geen prioriteit. Ik had het wel moeten doen." De zus van de Belg is in de tussentijd overleden.

Jamal Ben Saddik wil bewijzen dat hij geen doping heeft gebruikt. 'We gaan in gesprek met GLORY, wat er is gebeurd en waarom er nooit gereageerd is. Een rechtszaak zal de volgende stap zijn.' #RENZE pic.twitter.com/6jg7QY0qTD — RTL Talkshow (@rtltalkshow) May 28, 2024

Wel heeft hij inmiddels de resultaten uit het laboratorium naar de kickboksorganisatie gebracht. "Dezelfde test heb ik aan GLORY geleverd. Daar is nul mee gedaan, helemaal niks." Ben Saddik gaat in gesprek met de kickboksorganisatie. "Ik zal het geen rechtszaak noemen, maar we gaan wel in gesprek met GLORY over wat daar precies is gebeurd en waarom daar nooit op is gereageerd."

Mocht daar niets uitkomen, dan is een rechtszaak 'de volgende stap', volgens Ben Saddik. "Ik wil namelijk ook zo snel mogelijk de ring in gaan." Tafelgast en rechtbankverslaggeefster van De Telegraaf Saskia Belleman geeft Ben Saddik een kans. "Als je die testresultaten hebt, kun je dat voorleggen aan de rechter en kun je een oordeel vragen."

Glory schorst Jamal Ben Saddik voor trappende beweging richting Rico Verhoeven Jamal Ben Saddik is voor een half jaar geschorst door vechtsportorganisatie Glory. Dit naar aanleiding van de taferelen die plaatsvonden tijdens de zwaargewicht Grand Prix in maart. Na een van de gevechten maakte Ben Saddik een trappende beweging richting Rico Verhoeven.

Terugblik op ruzie met Rico Verhoeven

Ben Saddik zat eigenlijk bij de talkshow om te praten over zijn nieuwe schorsing, die hij deze maand opgelegd kreeg omdat hij rivaal Rico Verhoeven een trap probeerde te verkopen tijdens Glory Grand Prix in maart. Het levert Ben Saddik een schorsing van zes maanden op. Onterecht, zo vond hij zelf.

"Het had niet gehoeven. Maar, als ik hem echt had willen trappen had ik dat wel gedaan. Wat ik heb gedaan, had niet mogen gebeuren. Maar daarvoor zes maanden krijgen... Glory heeft het onderzoek zelf gedaan, dus zij bepalen hoe lang ze van me af willen", zo wijst Ben Saddik naar de kickboksorganisatie.