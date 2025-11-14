Groot-Brittanië krijgt zaterdag eindelijk het tweede deel van de meest beladen bokspartij in de recente historie. Chris Eubank jr. en Conor Benn stappen voor de tweede keer met elkaar de ring in. Eubank won de eerste keer, maar ook voor de tweede liggen er weer miljoenen op tafel.

Achter de partij tussen Eubank jr. en Benn schuilt een interessant verhaal. De twee Engelsmannen zijn allebei de zoon van een iconisch oud-bokser. Chris Eubank sr. was middelgewichtbokser van 1985 tot 1998 en hield in de WBO meerdere wereldtitels in zijn bezit. Nigel Benn is de vader van Conor Benn. Vader Benn werd in twee verschillende gewichtsklasses kampioen en vocht van 1987 tot 1996 een gigantisch aantal van 48 partijen, waarvan hij er maar vijf verloor. Nigel Benn en Chris Eubank sr. vochten twee keer tegen elkaar en beide partijen eindigden in een gelijkspel.

Jaren later namen Conor Benn en Chris Eubank jr. het tegen elkaar op. De twee hebben een bloedhekel aan elkaar en dat werd in aanloop naar het gevecht nog maar eens duidelijk. Eubank sloeg een ei kapot op het hoofd van Benn tijdens de face-off, waarna er tumult ontstond op het podium.

Eubank senior, die zijn zoon al langere tijd niet meer sprak, sprak schande van de actie en liet aan alles blijken dat hij niet bij het gevecht aanwezig zou zijn. Eubank jr, baalde hiervan, maar als konijn uit de hoge hoed stapte hij alsnog samen met zijn vader het Tottenham Hotspur Stadium binnen voor de partij met Benn. Het publiek ging compleet uit hun dak en het stimuleerde Eubank jr. Hij won de eerste partij op unaniem jurybesluit en gaf daarmee Benn de eerste nederlaag in zijn loopbaan.

🗣️ "𝗛𝗘'𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘!" 🤯



Chris Eubank Sr arriving for fight night was 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐅𝐘𝐈𝐍𝐆 😱#EubankBenn pic.twitter.com/4lTHajIIFJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 27, 2025

Waar en wanneer wordt Eubank jr. vs Benn 2 uitgezonden?

De tweede partij tussen Eubank jr. en Benn wordt aanstaande zaterdag gevochten in het gigantische Tottenham Hotspur Stadium in Londen. In zowel het Verenigd-Koninkrijk als in Nederland is de gehele avond met eerdere gevechten te zien op DAZN+. Daarvoor moeten kijkers wel een zogenaamde pay-per-view kopen, een soort abbonement voor één sportevenement. Om de partij tussen Eubank jr. en Benn te kunnen zien, moet je omgerekend 28 euro betalen.

Wat is het prijzengeld bij Eubank jr. vs Benn 2?

In de partij tussen Eubank jr. en Benn valt ook weer een hoop prijzengeld binnen te halen voor beide heren. Eubank heeft zelf de eerste financiële winst al binnen. Tijdens de vorige partij haalde hij zijn gewicht niet en moest hij daarom iets meer dan 320.000 euro overmaken aan Benn. Dit keer haalde Eubank zijn gewicht wel.

De prijzenpot voor zaterdag ligt op een totaal van 20,4 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over Eubank en Benn, net als in de eerste partij. Echter krijgt Eubank nu iets meer omdat hij de vorige partij won. De verdeling zal elf miljoen voor Eubank worden en negen voor Benn. Ook kunnen er nog financiële bonussen worden gewonnen.