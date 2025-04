'Harde strijd' voor Rico Verhoeven op weg naar veelbesproken titelgevecht

'Focus!' Dat is de duidelijke boodschap van Rico Verhoeven in aanloop naar zijn veelbesproken titelgevecht. Hij vecht in juni tegen Artem Vakhitov en moet daar harder op voorbereiden dan ooit tevoren.

Dat heeft allemaal te maken met zijn leeftijd, laat hij op Instagram weten. De 35-jarige kickbokser deelt een reel waarbij hij zich in het zweet werkt op een airbike. Dat is een fiets waarbij je ook je armen moet gebruiken om zoveel mogelijk kracht te zetten én dus meer calorieën verbrand. 'Ouder worden en gewicht verliezen wordt moeilijker en moeilijker.'

Na zijn ritje in zijn eigen gym duikt hij meteen het ijsbad in wat in zijn achtertuin staat. 'Van 128 kilo naar 125 kilo', schrijft hij erbij. Verhoeven moet onder dat gewicht zitten om überhaupt deel te mogen nemen aan het gevecht.

'Vooral het herstel duurt langer'

Verhoeven prolongeerde in december 2024 zijn wereldtitel bij Glory door Levi Rigters te verslaan en merkte toen al dat hij ouder werd. "Alles wordt gewoon zwaarder. Het was echt een lastige wedstrijd."

Hij voelde zich zelfs teleurgesteld na het gevecht, ondanks dat hij voor de twaalfde keer met succes zijn titel verdedigde. "Het is moeilijk om van deze zege te genieten. Ik ben zo kritisch op mijn eigen prestaties. Opnieuw heeft hij me geraakt."

"Het is zwaarder dan vijf of tien jaar geleden", vertelde Verhoeven. "Vooral het herstel duurt langer. Vroeger deed ik alles in de vijfde versnelling. Nu moet ik soms terugschakelen naar de vierde of zelfs de derde."

Afwezigheid bij The Last Heavyweight Standing

Het einde van zijn carrière komt steeds dichterbij. The King of Kickboxing slaat bijvoorbeeld ook een gloednieuw toernooi van Glory, The Last Heavyweight Standing, over. In dat toernooi nemen 32 zwaargewichten het tegen elkaar op, waarna er over een paar maanden één kickbokser als grote winnaar overblijft.

Zijn afwezigheid kwam hem op de nodige kritiek te staan van collega's. "In mijn ogen had dit nooit mogen gebeuren, dus veel plezier Rico en Artem (Vakhitov, red.)", was Tariq Osaro bijvoorbeeld duidelijk. Nico Horta zei: "Het is een zwaargewicht toernooi, waarbij je de beste zwaargewichten zoekt binnen Glory, de organisatie waar hij (Verhoeven, red.) al zoveel jaren vecht en de kampioen is. En dan doe je niet mee, maar dan ga je wel voor de titel vechten tegen iemand die buiten de organisatie heeft gezeten."