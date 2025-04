'Het is belachelijk dat Rico Verhoeven niet meedoet aan Glory Last Heavyweight Standing'

Rico Verhoeven is (vooralsnog) de grote afwezige bij Glory 'Last Heavyweight Standing', het prestigieuze toernooi voor zwaargewichten. De wereldkampioen heeft meermaals aangegeven waarom hij niet zal vechten. Toch denken veel mensen daar anders over.

"Ik heb vorig jaar een toernooi gedaan, dus ik voelde niet de behoefte om het weer te doen", vertelde Verhoeven in maart tegen Ariel Helwani. Daarmee doelde The Kick of Kickboxing natuurlijk op de Glory Heavyweight Grand Prix die hij in begin 2024 won.

"Hij vecht nu zo'n twee keer per jaar naast alle andere activiteiten die hij al heeft staan. Als je dan bijvoorbeeld negen keer in actie moet komen, is dat flink veel. Daarnaast is dit evenement kort van tevoren gepland door Glory. En ze weten van zijn wensen, die rijmen niet met elkaar", beargumenteerde Verhoevens manager Karim Erja zijn afwezigheid.

Uitslag poll

Via Sportnieuws.nl peilden we de mening van de bezoekers. Dat gebeurde met de volgende stelling: Het is belachelijk dat Rico Verhoeven niet meedoet aan de Glory Last Heavyweight Standing. Inmiddels hebben meer dan 5000 mensen gestemd en de uitslag valt niet gunstig uit voor The Kick of Kickboxing. 59 procent van de stemmers vindt dat Verhoeven wél aanwezig had moeten zijn.

Zwaargewichten keren zich tegen Verhoeven

Ook op de persconferentie voor Glory 99, de benaming van de avond in Rotterdam Ahoy, peilde Sportnieuws.nl de meningen. Maar dit keer van de andere zwaargewichten. Ook daar was een flink deel niet te spreken over de keuze van Verhoeven. "In mijn ogen had dit nooit mogen gebeuren, dus veel plezier Rico en Artem (Vakhitov, red.)", was Tariq Osaro bijvoorbeeld duidelijk.

"Het is een zwaargewicht toernooi, waarbij je de beste zwaargewichten zoekt binnen Glory, de organisatie waar hij (Verhoeven, red.) al zoveel jaren vecht en de kampioen is. En dan doe je niet mee, maar dan ga je wel voor de titel vechten tegen iemand die buiten de organisatie heeft gezeten. Make it make sense", sprak Nico Horta.

