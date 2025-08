UFC-ster Conor McGregor heeft zichzelf wederom in de nesten gewerkt. De Ierse vechter heeft het hoger beroep in zijn verkrachtingszaak verloren en dus moet hij een forse boete betalen van 250.000 euro.

Het hoger beroep van de 37-jarige Conor McGregor tegen zijn veroordeling voor aanranding is afgewezen. Drie rechters van het Hof van Beroep in Dublin waren het erover eens dat het beroep van de Ierse MMA-vechter ongegrond was. In november 2024 werd Conor McGregor veroordeeld voor aanranding. Daarvoor moest hij een schadevergoeding van 250.000 euro betalen aan Nikita Hand. Zij beschuldigde hem van mishandeling en verkrachting in een hotel in Dublin.

"This appeal has re-traumatised me over and over again."



Nikita Hand speaks outside court after Conor McGregor lost his appeal against the finding of a civil jury that he sexually assaulted her in a Dublin hotel in 2018.https://t.co/njXca1dL9P



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/TcnwHcES5y — Sky News (@SkyNews) July 31, 2025

Redenen van hoger beroep

McGregor beweerde dat de seksuele handeling met wederzijdse toestemming plaatsvond en ging in beroep. Zijn advocaten stelden dat zijn antwoorden op vragen van de politie niet in de rechtbank hadden mogen worden gebruikt en dat een vraag op een document aan de jury anders geformuleerd had moeten zijn.

De rechters van het Hof van Beroep in Dublin verwierpen McGregors beroep en accepteerden de argumenten van zijn advocaten niet. De UFC-vechter was niet aanwezig bij de zitting. Het slachtoffer Hand was er wel. Zij had zelfs enkele mensen die haar verhaal ondersteunden bij.

"Ik kan eindelijk verder met mijn leven"

"Dit hoger beroep was opnieuw traumatiserend. Ik moest alles weer herbeleven", vertelde Hand buiten de rechtbank nadat ze het hoger beroep van McGregor had gewonnen. "Wat er is gebeurd heeft een enorme impact op me gehad." Ook sprak ze nog tegenover andere slachtoffers. "Aan elk slachtoffer: ik weet hoe moeilijk het is, maar alsjeblieft, zwijg er niet over. Je verdient het om gehoord te worden. Je verdient gerechtigheid. Vandaag kan ik eindelijk verder met mijn leven en proberen te herstellen."

Naast de schadevergoeding van een kwart miljoen euro moet Conor McGregor ook de proceskosten van Hand betalen. Na de eerste rechtszaak worden de kosten geschat op 1,5 miljoen euro. Daarbij komen ook de kosten die het slachtoffer heeft gemaakt tijdens het proces na McGregors hoger beroep.