Jason Statham heeft zich via Instagram laten horen na de partij tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. Een van de drijvende krachten achter het duel deelt de mening van velen, Verhoeven is bestolen zaterdagavond.

Statham wordt gezien als een van de drijvende krachten achter het gevecht van Verhoeven tegen Usyk. De Hollywood-acteur en de Nederlander zijn al langere tijd goed bevriend. Toen Verhoeven stopte bij Glory, deed Statham een goed woordje voor hem bij de bekende bokspromotor Turki Alalshikh. De Nederlander kwam zo onder de aandacht bij de bokspromotor en hij kreeg een gevecht met Anthony Joshua, wat later werd omgezet naar een duel met Usyk.

De bekende acteur was dan ook zelf aanwezig bij het gevecht voor de piramides van Gizeh en hij zag hoe het gevecht zich ontvouwde. Verhoeven liet zien een geweldig bokser te zijn en stond voor op de scorecards, tot hij in ronde elf naar het canvas werd geslagen door Usyk. Daarna greep de scheidsrechter na enkele klappen al in en stopte hij het gevecht, terwijl de ronde nog maar enkele seconden duurde. Een besluit dat voor enorm veel ophef zorgde, zo ook bij Statham.

'Je bent bestolen'

"Je hebt het gedaan broeder", begint Statham met prachtige woorden voor Verhoeven via zijn Instagram. "Een absolute knaller van een optreden. Maar je bent bestolen van de kans om het af te maken. Een bizarre keuze om het gevecht op de bel te stoppen en dat voor de laatste ronde. Maar ook respect voor Usyk. Hij is zonder twijfel een van de grootste vechters ooit. Maar zaterdagavond was jou avond broeder. Je hebt het ongekend gedaan en dat zag niemand aankomen", bewierookt Statham zijn vriend Verhoeven.

Verhoeven tekende ook officieel protest aan, maar het is nog maar de vraag wat daaruit zal komen. Promotor Alalshikh gaf in ieder geval hoop voor de Nederlander. Hij vertelde al snel na het gevecht dat hij Verhoeven nog een keer tegen Usyk wilde zien vechten. Op dit moment lijkt de Oekraïener het in zijn volgende partij op te nemen tegen de Duitser Agit Kabayel, of een rematch tegen Verhoeven.

