Horrorbeelden uit Engeland: worstelaar elektrocuteert eigen vader in de ring

Horrorbeelden zijn opgedoken in Engeland. Daar werd een worstelaar geëlektrocuteerd door zijn eigen zoon tijdens een 'death match'. Er ontstond veel ophef over het extreme geweld in de ring.

Een death match is erg controversieel vanwege de toegestane hoeveelheid geweld. Deelnemers mogen alles als wapen gebruiken, waaronder stoelen, tafels, honkbalknuppels met prikkeldraad, punaises en vuur.

Tijdens een evenement in Sheffield deden de worstelaars er zelfs nog een schepje bovenop. De 27-jarige Jack Harrop vocht tegen zijn 49-jarige vader Isaac. Die wordt ook wel Iceman genoemd en beschouwd als de uitvinder van death matches in het Verenigd Koninkrijk.

Startkabels en accu

Zij vochten in een ring die niet omringd was met touwen maar met ijzeren kettingen. Toen vader Harrop onder het bloed in die kettingen hing, pakte zijn zoon het ultieme wapen om hem te verslaan. Hij bracht startkabels en een auto-accu de ring in en verbond die aan de armen van zijn vader.

Het publiek was in shock toen Iceman voor hun ogen geëlektrocuteerd werd door Jack. De scheidsrechter greep snel in. Hij schopte de kabels van Isaac af en beëindigde het gevecht meteen.

De volgende beelden kunnen schokkend zijn.

5) Jack Harrop bt his dad Iceman via ELECTROCUTION.



Jesus pic.twitter.com/dTWkWw8AGq — Bendo Nagasaki (@BritWresAwayDay) March 22, 2025

Ophef

Het is niet de eerste keer dat een death match tot ophef leidt in Engeland. Drie jaar geleden gingen twee bloedende worstelaars elkaar te lijf met een grastrimmer en stukken glas. Dat gebeurde voor de ogen van kinderen in het publiek. Het gevecht werd namelijk gepromoot aan families, met kortingen voor ouders die met hun kinderen de wedstrijd bezochten.

Die partij tussen worstelaars Ronnie Thatcher en Blizzard liep zo uit de hand dat hij zelfs onderzocht werd door de politie. De organisatie beloofde nooit meer zoiets te vertonen. Thatcher kwam zelf ook met een statement waarin hij zijn excuses aanbood. Al leken die niet welgemeend. Hij schreef namelijk ook dat hij 'er helemaal klaar mee was om zich te verontschuldigen'.