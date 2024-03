Jake Paul daagt Canelo Álvarez, drager van vier gordels, uit na zege op Ryan Bourland

Jake Paul won zaterdag- op zondagnacht met overtuiging van Ryan Bourland. De bokser gebruikte het moment om Canelo Álvarez uit te dagen voor een gevecht. En dat is niet zomaar een vechter.

Álvarez - die eigenlijk Saul heet, maar door zijn rode haar Canelo (kaneel) wordt genoemd - is de huidige wereldkampioen in het supermiddengewicht. En dat bij alle vier de bonden. Het kwam pas zes keer eerder voor dat een bokser de gordels heeft van alle vier de bonden (IBF, WBA, WBO en WBC).

Of de 33-jarige Álvarez tegen Paul wil vechten, is nog maar de vraag. Tot nu toe vocht hij pas twee wedstrijden tegen échte boksers, nadat hij voorheen vooral tegen bekende mensen vocht. Paul was zelf eerst ook een YouTuber, maar heeft nu als doel om wereldkampioen boksen te worden.

Mogelijk gebruikt Paul dit moment om alvast aan Álvarez te laten weten dat hij eraan komt. Paul is liefst veertien centimeter langer dan de Mexicaan: 1,85 meter om 1,71 meter. Toch won Álvarez al eens een titelgevecht van iemand van die lengte. In 2021 versloeg hij Caleb Plant, die precies even lang is als Paul.

Alvarez staat overigens op het punt om een deal te tekenen over een gevecht tegen Jaime Munguia op 4 mei.

Jake Paul vs. Ryan Bourland

Paul was zaterdag- op zondagnacht oppermachtig tegen Bourland. In de eerste ronde moest de scheidsrechter al tussenbeide komen, omdat Bourland de harde klappen van Paul niet meer kon verdedigen.

Jutta Leerdam

De Nederlandse schaatskoningin Jutta Leerdam is de vriendin van Paul. Zij keek op de televisie live mee naar de zege van haar vriend op Bourland. Leerdam deelde de hoogtepunten van het gevecht op haar stories op Instagram.