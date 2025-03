Jake Paul, de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, blikt terug: 'Ik was een kleine meid'

Jake Paul heeft er op zijn 28e al 'veel levens op zitten', zoals hij het uitdrukt. In een video blikt de Amerikaanse vriend van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam terug op zijn transformatie in de laatste tien jaar.

In september 2013 zette Paul, geboren in Ohio, zijn eerste stapjes richting supersterrendom. Destijds postte hij zijn eerste video's op het platform Vine, dat inmiddels is opgeheven, maar vergelijkbaar is met TikTok. Als zestienjarige brak hij daardoor al keihard door als online beroemdheid.

Inmiddels is Paul op allerlei manieren een grote meneer: als influencer, bokser, ondernemer en nu dus ook als verloofde van Leerdam. Zaterdag 22 maart 2025 vroeg hij haar ten huwelijk.

Veel levens

In zijn show op YouTube, BS W/ Jake Paul, verklaart Paul waarom hij ooit is begonnen met boksen. In augustus 2018 was zijn eerste gevecht, tegen Deji Olatunj. Het eerste profgevecht volgde begin 2020, tegen AnEsonGib.

In de aflevering is de bokser David Benavidez te gast. Hij is scheutig met complimenten richting Paul. Bemavidez bewondert Paul omdat hij, ondanks dat hij zoveel andere activiteiten heeft, zichzelf helemaal te pletter traint om een betere bokser te worden. "Je hebt al veel levens geleid", concludeert hij.

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

'Ik was een kleine meid'

"Zoveel, zoveel", beaamt Paul. Daarna gaat Benavidez door met pluimen uitdelen. "Ik put inspiratie uit je. Het laat zien dat als je iets echt wil en er echt focus en energie in legt, dat dan alles mogelijk is, dat je tot de sterren kunt reiken."

Paul zegt: "Ik probeer een van de boeiendste verhalen in de sport ooit te schrijven. Mijn verhaal is herkenbaar voor kinderen. Ik was een mager en bleek kereltje. Ik was een kleine meid. Daarna heb ik me gewijd aan deze shit. En ik klom naar de top van deze sport."

Dolgelukkige Jutta Leerdam pronkt met enorme verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'De beste dag óóit' Jutta Leerdam is momenteel de gelukkigste vrouw op aarde. De 26-jarige topschaatsster is verloofd met haar vriend Jake Paul. Dat deelde het koppel op Instagram, waar ook de mooie verlovingsring te zien was.

Anthony Joshua

Een van de wensen van Paul is om te boksen tegen Anthony Joshua. Hij is ervan overtuig dat hij de Brit kan hebben. "Hij heeft een zwakke kin". zegt Paul. "Hij heeft geen vaardigheden en hij is stram. Ik hou van je Anthony, we zijn vrienden, maar ik wil tegen je vechten", zo richt hij zich tot de olympisch kampioen van 2012.