Jake Paul werd groot met grappen en grollen die soms nét over het randje gingen. Inmiddels timmert de Amerikaan serieus aan een bokscarrière. Toch schuilen er nog altijd gekke stunts in de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam. Voor zijn controversiële bokspartij met Anthony Joshua ging Paul te ver in de ogen van een dierenrechtenorganisatie.

In de nacht van vrijdag op zaterdag betreedt Paul de ring voor zijn grootste gevecht tot nu toe. De verloofde van Leerdam neemt het op tegen de olympisch kampioen van 2012. Joshua had verder de wereldtitels bij boksbonden IBF, WBA, WBO en IBO in het verleden in handen. Spektakel gegarandeerd dus in Miami, waar het gevecht wordt gehouden.

Dierenrechtenorganisatie woest op Jake Paul

Maar voordat de eerste klap is uitgedeeld zijn er al de nodige spraakmakende dingen gebeurd. Zo greep Joshua naar de peperdure ketting van Paul en gedroeg laatstgenoemde zich als een klein kind. Maar The Problem Child heeft zijn bijnaam daadwerkelijk eer aangedaan met een buitensporige actie. Als eerbetoon aan de overleden worstelaar Hulk Hogan gaat Paul vechten in een rood-gele broek.

Daar is op zich niks mis mee, maar de manier waarop de Amerikaan zijn outfit bij elkaar sprokkelde. Daarvoor ving hij namelijk een alligator van drieënhalve meter en vermoordde het beest. Paul deelde er zelfs trots beelden van op Instagram. Dat schoot bij de internationale dierenrechtenorganisatie PETA in het verkeerde keelgat.

'Totaal gebrek aan respect'

"Alligatormoeders zijn net als menselijke moeders; beschermend en in tegenstelling tot Jake Paul, die een totaal gebrek aan respect toont voor deze intelligente, zeer sociale dieren. Ze proberen simpelweg te overleven, ver weg van menselijke inmenging", aldus de organisatie.

"Paul komt klein over door te poseren met een gedode alligator. Hij zoekt aandacht ten koste van het leven van een wild dier", aldus oprichtster I ngrid Newkirk. "PETA dringt er bij hem op aan om zijn problemen op te lossen in de boksring met gewillige tegenstanders - of in een therapiesessie."

Gevecht om vele miljoenen

Vrijdagnacht is het veelbesproken gevecht exclusief te zien bij Netflix. De vechtavond begint om 02.00 uur, terwijl Paul en Joshua niet vóór 04.30 uur in de ring worden verwacht. Er wordt niet alleen gebokst voor de eer, maar ook om serieus geld. Naar verluidt krijgen beide vechters rond de 60 miljoen pond.