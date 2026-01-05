Jake Paul heeft een medische schorsing gekregen van de Florida Athletic Commission. De Amerikaan mag niet vechten totdat een gecertificeerde dokter van de bond hem heeft goedgekeurd. Die beslissing heeft de bond genomen na Paul zijn gevecht tegen Joshua.

Paul vocht in december zijn langverwachte partij tegen Anthony Joshua. In eerste instantie zou de Amerikaanse verloofde van Jutta Leerdam het opnemen tegen Gervonta Davis, maar vanwege juridische redenen mocht The Tank niet vechten. Qua tegenstand ging Paul er in ieder geval op vooruit, want invaller Joshua was een stuk langer en natuurlijk een stuk zwaarder dan de verloofde van de Nederlandse schaatsster.

Voor Paul werd het al snel duidelijk dat hij waarschijnlijk zijn tweede verlies in zijn loopbaan zou leiden. De Amerikaan kreeg vijf rondes lang forse klappen te verwerken en in ronde zes ging hij uiteindelijk naar het canvas. Paul moest uiteindelijk gaan zitten door een snoeiharde klap op zijn kaak. Die klap had forse gevolgen, want Paul liep er een dubbele breuk in zijn kaak door op. Na afloop plaatste hij een röntgenfoto van de kaak, waarbij de twee breuken goed te zien waren. Daarbij zette hij de tekst: 'Geef me Canelo Alvarez in tien dagen', doelend op de Mexicaanse bokskampioen. Daar steekt de bond nu een stokje voor.

Schorsing

De Florida Athletic Commission heeft Paul een zogenaamde medische schorsing opgelegd. Dat houdt in dat de blessure van de Amerikaan dermate heftig is, dat hij op eigen initiatief geen officiële partijen kan vechten. Paul moet eerst goedkeuring krijgen van een gecertificeerde arts voordat hij überhaupt de ring weer in mag voor een officiële wedstrijd. Voor de Amerikaan zal het even afwachten worden. Paul wil in ieder geval niet stoppen met boksen en is van plan om in 2026 nog een keer te vechten.

Paul heeft zich onlangs aan zijn kaak laten opereren om zo snel mogelijk terug in de ring te kunnen stappen. De vechter kon door die operatie tien dagen geen vast voedsel eten en heeft nog altijd moeite met slapen. Paul noemde het zelf 'onderdeel van de sport'.