Het is inmiddels dik twee weken geleden dat Jake Paul het in de boksring opnam tegen Anthony Joshua, maar de gevolgen van de klappen die hij kreeg, voelt de verloofde van Jutta Leerdam nog altijd. De Amerikaanse influencer vertelt eerlijk over zijn moeizame herstel.

Paul had zijn handen in Miami vijf ronden lang meer dan vol aan Joshua. In de zesde ronde zag de Britse ex-wereldkampioen zijn kans schoon en met zijn rechtervuist sloeg hij zijn tegenstander tegen het canvas. Die bleek een dubbele kaakbreuk opgelopen te hebben en moest na het gevecht onder het mes om de voel weer aan elkaar te maken.

"Ik heb vier platen in mijn kaak", vertelt Paul desgevraagd voor de camera van DAZN. "Maar dat hoort bij de sport. Het herstelproces is wel een beetje pittig. Ik ben een beetje moe, want ik slaap slecht. Als ik op het kussen ga liggen, dan schiet mijn kaak omhoog en schrik ik wakker.”

'Veel geleerd'

Toch kijkt Paul met een goed gevoel terug op zijn duel met Joshua: "Het hoort er allemaal bij in deze sport. Het was een fantastische avond, ik heb veel geleerd en veel ervaring opgedaan, en we gaan dit jaar door met meer gevechten." Daar zal Paul echter even geduld voor moeten hebben, want voorlopig mag hij helemaal niet in actie komen. Vanwege de gevolgen van zijn partij, is de 28-jarige voorlopig geschorst.

OKT schaatsen

Ondanks al het ongemak was Paul voor de jaarwisseling wel aanwezig bij het Nederlandse olympisch kwalificatietoernooi waar Leerdam knokte voor twee startbewijzen. Ondanks een val op de 1000 meter slaagde de opzet en dus is de Westlandse volgend maand op de Winterspelen te bewonderen op de 500 meter en de 1000 meter.