Jake Paul heeft nog meer slecht nieuws gekregen richting zijn toekomst als bokser. De verloofde van Jutta Leerdam, die lange tijd niet in actie kan komen door een zware blessure, is ook nog uit de WBA-rankings gevallen in zijn gewichtsklasse.

Paul ging in december 2025 onderuit in zijn wedstrijd tegen Joshua. In de officiële partij ging de verloofde van Leerdam onderuit tegen de Brit. Paul bleef vijf rondes lang overeind, maar in ronde 6 ging hij door een snoeiharde tik toch tegen het canvas. Joshua zag zijn hand omhoog gaan en Paul verloor voor de tweede keer in zijn loopbaan. De jonge bokser liep een dubbele breuk in zijn kaak op en kan daardoor langere tijd niet vechten. De nederlaag heeft echter nog meer gevolgen voor de carrière van Paul.

De Amerikaan is nu ook uit de WBA-rankings gevallen. Paul stond in de ranglijst van het cruisergewicht bij de boksorganisatie, maar door zijn nederlaag is hij uit de top 15 gezakt. Door zijn laatste overwinning tegen Julio Cesar Chavez jr. kwam de Amerikaan terecht op plek vijftien, maar door zijn nederlaag in de partij met Joshua is Paul die plek op de ranglijst nu officieel weer kwijt.

Canelo Alvarez

Alhoewel Paul nog zal moeten revalideren van zijn kaakbreuk, schroomde hij niet om al een volgende tegenstander uit te dagen. De Amerikaan richtte zijn pijlen op de Mexicaanse topbokser Canelo Alvarez. Paul plaatste op zijn X-pagina een foto met daarbij de tekst 'dubbele breuk in mijn kaak. Geef mij Canelo over tien dagen', deelde de Amerikaan direct een uitdaging. Paul zal echter nog even moeten wachten om zijn kaak op de juiste manier te laten herstellen.

Paul was na zijn partij met Joshua nog in Nederland om naar zijn verloofde te kijken tijdens het okt in de Friese schaatstempel Thialf. Daar plaatste ze zich uiteindelijk voor de 500 meter en de 1000 meter op de aankomende Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Het is niet bekend of Paul zijn verloofde ook aan zal komen moedigen tijdens het toernooi in Italië.