Jutta Leerdam is zonder meer de grote ster van het internationale topschaatsen. Ze behoort tot de absolute wereldtop op de sprint en heeft, mede dankzij haar relatie met Jake Paul, miljoenen volgers op sociale media. Dat niet iedereen er even enthousiast over is, zorgt voor onbegrip bij oud-schaatser Ben van der Burg.

De inmiddels 57-jarige Van der Burg was tussen 1986 en 1991 zelf een van de grote namen van het Nederlandse schaatsen. Zijn tweede plaats op het WK allround van 1990 was het absolute hoogtepunt van zijn carrière. In datzelfde jaar pakte hij ook de Nederlandse titel. Tegenwoorden in Van der Burg vooral bekend door zijn media-optredens bij onder meer Vandaag Inside.

In gesprek met De Telegraaf laat Van der Burg weten dat hij het schaatsen weer op de voet volgt. "Jarenlang niet gedaan, maar ik volg alles nu ik wat ouder word", aldus de enthousiaste Zuid-Hollander.

Jutta Leerdam

"Ik vind het heerlijk dat de sport zo’n ster als Jutta Leerdam heeft", aldus Van der Burg. "Daardoor krijgt het schaatsen, wat toch een klein circuit is, wereldwijd aandacht. Dan wordt er geklaagd: gaat alle aandacht naar haar. Nou en? Wat maakt dat uit? Het mag nog extremer en bizarder. Zij is geweldig.”

'Ontzettend gaaf en cool'

Op de vraag of het wel eens kriebelt om weer in het schaatsen aan de slag te gaan, heeft Van der Burg een duidelijk antwoord: "Nee." Het is wat de ondernemer betreft allemaal wat te conservatief: "Als je met iets nieuws op de proppen komt, kun je op twee manieren reageren. Je kan zeggen: ik weet het niet hoor, even wachten en op de rem trappen. Of: ja, leuk, wat ontzettend gaaf en cool. Bij het schaatsen geldt altijd het eerste, terwijl het tweede mijn wereld is."

RTL Tonight

Van der Burg is zelf actief in de IT-wereld en zit dan ook regelmatig als tech-expert aan tafel bij talkshows. Tot vorig jaar was dat vooral Vandaag Inside, maar hij koos voor een overstap naar RTL Tonight. Een programma dat nog bepaald geen succes is en dat heeft ook gevolgen voor de oud-schaatser: