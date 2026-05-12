Verhalen, dat is waar oud-kickbokser Remy Bonjasky naar op zoek is als twee vechters de ring in stappen. De voormalig K1-kampioen hoopt daarop bij Glory Collision 9, dat in juni plaatsvindt. Ook spreekt hij zich uit over de situatie van topkickbokser Levi Rigters.

"Het gaat helemaal te gek worden op 13 juni", zo verwacht Bonjasky in gesprek met Sportnieuws.nl. Bij Glory Collision 9 nemen onder meer Mory Kromah (regerend zwaargewichtkampioen) en Miloš Cvjetićanin het tegen elkaar op.

In 2024 troffen ze elkaar al eens en Bonjasky herinnert zich dat er onenigheid was over de jurybeslissing. "Er speelt wel wat tussen die twee. Ik ben blij met dit soort momenten. Het is mooi als er een verhaal staat en niet zomaar een losse wedstrijd."

'Ze zien er goed uit'

Hij mag beide jongens, geeft hij aan. "Deze jongens laten kickboksen zien. Ze zien er goed uit, niet 20 of 30 kilo te zwaar. Sommige heavyweights zijn 130 kilo, zonde. Glory heeft jongens nodig die de kar kunnen trekken". Daarmee verwijst hij naar het afscheid van Verhoeven, die dik 10 jaar het uithangbord van de bond was. Verhoeven gaat later deze maand boksen tegen Oleksandr Usyk.

Levi Rigters

Bonjasky buigt zich ook over een andere kwestie: de situatie van Levi Rigters. In gesprek met deze site gaf de kickbokser aan dat hij twijfelt over zijn toekomst bij Glory. "Sommige dingen kloppen niet", zo sprak hij, zonder precies te benoemen wat hem dwars zit.

"Ik weet niet of zijn toekomst bij Glory ligt", zegt Bonjasky. "Het is nog heel vaag. Je zou je afvragen: wat wil je nou? Ik zie hem bij allemaal vechtsportevenementen rondlopen. Maar niet in de ring. En ik zie hem ook niet trainen. Hij weet daar geen duidelijk antwoord op te geven. Je hoopt dat hij terugkomt, want het is een geweldige vechter die je erbij wil hebben. Ik denk dat het iets persoonlijks is, maar ik wil er niet over speculeren. Hij kan deze jongens uitdagen en maakt een goede kans om van ze te winnen. Maar hoe langer zijn afwezigheid is, hoe minder wedstrijdritme hij heeft. Wil je dan meteen de kampioen uitdagen of eerst 2 wedstrijden vechten?"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover