Jake Paul heeft opnieuw bijzonder nieuws gedeeld. De verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam vierde eerder deze week een mooie mijlpaal en nu heeft hij een samenwerking aangekondigd tussen zijn bedrijf en een bekende website, die in Nederland onlangs in opspraak raakte.

Paul vierde eerder deze week nog dat het bedrijf BetR, waarvan hij mede-oprichter is, een miljoen betalende klanten heeft. Dat is een platform waarop mensen geld kunnen inzetten op allerlei weddenschappen rond sportwedstrijden. Dat zijn voornamelijk duels in Amerikaanse competities als de NBA (basketbal), NFL (American Football) en NHL (ijshockey).

De Amerikaanse influencer kondigt woensdagavond echter groot nieuws aan. Zijn bedrijf gaat samenwerken met Polymarket. Dat is een platform waarop mensen geld kunnen inzetten op de uitkomst van wereldwijde gebeurtenissen. Door de deal kunnen gebruikers binnenkort via één app gebruik maken van beide goksites. Paul kondigde de samenwerking via Instagram aan: "Het spijt me dat we dit niet eerder hebben gedaan."

Website kwam in Nederland in opspraak

Polymarket kwam de afgelopen tijd in Nederland in opspraak. Het bedrijf heeft geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen in ons land, maar toch konden Nederlandse gebruikers er gebruik van maken. Het bedrijf achter de site beweert dat het een voorspelplatform is, maar dat ziet de Kansspelautoriteit (Ksa) anders.

De Ksa eiste vorige maand dat het bedrijf de "illegale activiteit" zou staken en dreigde met een dwangsom van 420.000 euro per week als niet werd ingegrepen. Sindsdien kunnen Nederlanders enkel kijken op de goksite, maar geen weddenschappen meer afsluiten. Overigens zou het platform zelfs met een vergunning de regels overtreden, want de weddenschappen die erop worden aangeboden zijn op de Nederlandse markt überhaupt niet toegestaan.

Begin dit jaar kwam Polymarket in het nieuws toen een anonieme gokker ruim 400.000 dollar won door te gokken op de gevangenneming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Volgens het platform zette de gokker zo'n 34.000 dollar in. Wie datzelfde bedrag op de terugkeer van Jezus Christus inzet, kan ruim 8 ton winnen.

Vrije tijd met Jutta Leerdam

Tussen al zijn zakelijke activiteiten door geniet Paul ondertussen ook van zijn vrije tijd met verloofde Leerdam. De twee hebben normaal gesproken een drukke agenda en dus is het af en toe een uitdaging om elkaar te zien, maar nu het schaatsseizoen voorbij is, kunnen ze eindelijk veel tijd samen doorbrengen. Eerder deze week maakten ze nog een bijzondere wandeling.

Leerdam had deze dagen ook in Thialf kunnen schaatsen bij de WK sprint. Ze had van de KNSB een aanwijsplek gekregen voor het toernooi, maar besloot van deelname af te zien en een punt achter haar seizoen te zetten. Het is nog onduielijk of dat ook gelijk het einde van haar loopbaan is.